Polski serial niebawem w Disney+. Twórcy zabiorą nas do Wrocławia jakiego nie znamy

Polscy fani seriali i użytkownicy platformy Disney+ mają na co czekać. Już niebawem w końcu pojawi się oryginalna produkcja stworzona w Polsce. Twórcy zabiorą widzów do klimatycznego Wrocławia. Jest pierwszy zwiastun!

Polski serial niebawem w Disney+. Twórcy zabiorą nas do Wrocławia jakiego nie znamy

https://youtu.be/2_zEORSSyCY?si=_ym7_5zTGHrtdkVz

Reklama

Disney+ szykuje prawdziwą gratkę dla miłośników kryminałów i historii – już 12 września 2025 roku na platformie zadebiutuje „Breslau”, pierwsza polska oryginalna produkcja tego giganta streamingu. Serial przenosi nas do 1936 roku, kiedy Breslau (dzisiejszy Wrocław) żyje przygotowaniami do XI Igrzysk Olimpijskich, a napięcie w mieście sięga zenitu. W tym historycznym tle dochodzi do brutalnego morderstwa, które grozi zburzeniem propagandowej fasady III Rzeszy. Sprawę prowadzi komisarz Franz Podolsky – Polak z pochodzenia, znany z niekonwencjonalnych metod, który musi nie tylko złapać mordercę, ale i zmierzyć się z własnymi demonami.

Za reżyserię odpowiada Leszek Dawid, a w główną rolę wciela się Tomasz Schuchardt. Na ekranie zobaczymy też Sandrę Drzymalską, Agatę Kuleszę czy Przemysława Bluszcza. Produkcja powstawała przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a za realizację odpowiada ATM Grupa.

Pierwsze zapowiedzi „Breslau” pojawiły się już w 2023 roku i od tego czasu tytuł nie schodził z list najbardziej wyczekiwanych polskich seriali na rynku VOD. Co istotne, coraz więcej rodzimych produkcji pojawia się nie tylko na lokalnych, ale i globalnych platformach streamingowych. Netflix, Amazon Prime Video, Max (dawniej HBO Max, ale niedługo znów HBO Max), czy SkyShowtime prześcigają się w inwestycjach w polskie filmy i seriale. W 2025 roku aż cztery polskie seriale znalazły się w TOP 5 najchętniej oglądanych lokalnych produkcji na platformie Max w naszym regionie EMEA. Na razie to Netflix i Max są liderami w promowaniu polskich tytułów na światową skalę. Zobaczymy jak poradzi sobie Disney+.

Źródło: informacja prasowa Disney