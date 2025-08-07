Elon Musk rzuca wyzwanie Google. Internet nie jest na to gotowy

Internet każdego dnia zalewany jest tysiącami fotorealistycznych filmów, generowanych przez AI. Po tym, jak Google udostępniło narzędzie Veo3, granice między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe – szczególnie dla osób starszych i nieobytych z technologią – ponownie się zatarły. Teraz będzie jeszcze gorzej, bo do akcji ze swoim generatorem wideo wkracza Elon Musk. Użytkownicy X muszą przygotować się na zalew fejków.

Grok generuje wideo i kontrowersje – nowa broń Muska w erze deepfake’ów

Grok – czatbot od xAI – będący bezpośrednią konkurencją takich narzędzi jak Gemini czy ChatGPT, właśnie otrzymał opcję generowania wideo. Teoretycznie, jako entuzjaści technologii, powinniśmy się cieszyć, ale pojawiły się już pierwsze przesłanki wskazujące na potencjalną szkodliwość filmów generowanych przez Groka. Model jest co prawda szybki, a wypluwane przez niego wideo robią wrażenie, ale jak to zwykle bywa w przypadku Muska, nie obyło się bez kontrowersji.

Grok posiada bowiem „pikantny” tryb NSFW, czyli możliwość generowania treści o charakterze łagodnej nagości, a na dodatek nie ma problemu z tworzeniem firmowych wizerunków znanych osobistości, takich jak Taylor Swift. Biorąc pod uwagę to, jak toksyczna jest społeczność użytkowników X i jak dużą rolę treści generowane przez AI zaczynają odgrywać w politycznej grze, mam spore obawy o przyszłą kondycję mediów społecznościowych – szczególnie tych od Elona Muska.

Ojciec Tesli i SpaceX zapowiada, że Grok z dnia na dzień będzie stawał się coraz lepszy, a generowane filmy – coraz bardziej realistyczne. Na ten moment narzędzie jest dostępne za darmo wyłącznie dla użytkowników z USA, ale niebawem rozniesie się pewnie też i na Europę. A co z osobami, które już teraz chciałyby z generowania wideo przez Groka skorzystać? Cóż, Musk ma dla nich prostą radę – skorzystajcie z VPN.