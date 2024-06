Tego jeszcze nie miał żaden smartfon na świecie. Zmieni to nowy iPhone

Im bliżej premiery nowego iPhone'a, tym więcej plotek i przecieków na temat tego co zaoferuje najnowszy flagowiec od Apple. Nie dalej niż kilka godzin temu informowaliśmy o tym, że irytujący element smartfona będzie... jeszcze bardziej irytujący, bo rzekomo znów ma się powiększyć. Teraz jednak kapka dobrych informacji, bo jak wynika z najnowszych plotek: iPhone 16 ma przełamać pewien branżowy rekord. I zaoferować smartfon z... najmniejszymi ramkami.

iPhone 16 z ramkami mniejszymi niż konkurencja

Ice Universe to jeden z najbardziej zasłużonych leakerów w świecie technologii. Wiele z informacji którymi podzielił się on ze światem faktycznie się sprawdziło. Teraz poinformował on na swoim koncie w serwisie X (dawniej Twitter), że tegoroczny iPhone ma pobić Samsunga Galaxy S24 w kwestii posiadania najwęższych ramek w swojej kategorii.

Brzmi to bajecznie i... no kto wie, może faktycznie wykonalnie. Apple najnowszym iPadem Pro udowodniło, że czasem udaje im się przekraczać granice, które wydawały się nieprzekraczalne — choć tutaj mowa o grubości urządzenia. Ale kiedy połączymy te informacje na temat jeszcze mniejszych ramek w iPhone z plotkami dotyczącymi tego, że iPhone 16 Pro miałby mieć większy ekran (nie 6,1", a 6,3"), podobnie jak iPhone 16 Pro Max (nie 6,7", a 6,9") — to pierwszy raz od lat chwytając nowego flagowca od Apple w dłoń faktycznie można będzie odczuć różnicę.

Na tę chwilę to jedynie niepotwierdzone plotki. ale jak wspomniałem — Ice Universe w przeszłości miał wiele nieoficjalnych informacji, które faktycznie się sprawdzały. Apple po czterech latach też może już nareszcie chcieć zmienić formę samego smartfona...