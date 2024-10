Tede niewypałem? Z Kanału Zero znika popularny program

Rozrywkowy program „022” znika z Kanału Zero. Krzysztof Stanowski nie podał przyczyny, ale komentarze internatów dają do myślenia.

Kanał Zero to wciąż jedno z najprężniej rozwijających się miejsc na polskim YouTube, głównie za sprawą dywersyfikacji contentu i tworzeniu materiałów do wielu grup odbiorców. Nie wszystkie pomysły okazały się jednak strzałem w dziesiątkę. Po raz pierwszy z Kanału Zero znika jeden z programów, a przyczyny tej decyzji pozostają niejasne.

„022” znika z ramówki, ale prowadzący zostają

Na Kanale Zero znajdziemy programy kulturalne, gospodarne, polityczne, sportowe czy rozrywkowo-lifestylowe. To właśnie do tej ostatniej kategorii należał format Moniki Goździalskiej i kultowego przedstawiciela polskiej sceny rapowej – Tede. Program „022”, prowadzony przez wspomniane duo, wystartował w lutym tego roku i poruszał różne tematy z zakresu showbiznesu, zahaczając nierzadko o typowe rozterki życia codziennego. To jedna z tych luźniejszych stron Kanału Zero, która z odcinka na odcinek traciła zainteresowanie widzów.

Wiele można wywnioskować z komentarzy. Internauci wytykają brak profesjonalizmu prowadzących, czepiają się żenujących żartów i przeszkadzania gościom, a niejednokrotnie rzuciły mi się też w oczy zarzuty o infantylizację podejmowanych tematów. Ostatni odcinek programu pojawił się w czerwcu, a teraz za sprawą portalu WirutalneMedia dowiadujemy się, że „022” już nie powróci. Nie oznacza to jednak, że Tede i Monika Goździalska całkowicie znikają z medium Krzysztofa Stanowskiego. Dalej są bowiem częścią zespołu odpowiedzialnego za poranną audycję „7:00”.

Największym osiągnięciem „022” było przyciągniecie w pierwszym odcinku niespełna półmilionowej widowni. Tego sukcesu nie udało się powtórzyć, a oglądalność ostatnich epizodów oscylowała w graniach 40-50 tys. wyświetleń.

Źródło obrazka wyróżniającego: Kanał Zero