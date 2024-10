Ted Lasso powróci z 4. sezonem? Prace nad serią mają niebawem ruszyć

Ted Lasso to jeden z ulubieńców publiczności i bez wątpienia mocna karta przetargowa, by dać się skusić choćby na miesiąc subskrypcji Apple TV+.

Od początku mówiono, że serial rozplanowany jest na trzy sezony i... to koniec. Bohaterowie ładnie pożegnali się z widzami, przez co nikt nie miał poczucia "porzucenia". Okazuje się jednak, że marka jest na tyle wielkim sukcesem, że może doczekać się więcej odcinków. Plotki na temat 4. sezonu "Teda Lasso" pojawiły się już wiele miesięcy temu. Z czasem dość mocno ewoluowały, bowiem mówiło się nawet że będzie to spin-off. Sam aktor wcielający się w główną rolę, Jason Sudeikis, ma tak napięty grafik, że jego obecność może okazać się sporym problemem -- by nie powiedzieć, że niemożliwa.

Jest nie tylko gwiazdą, ale także głównym scenarzystą, a także facetem, którego życie zostało całkowicie zreorganizowane i przeniesione do obcego kraju z małymi dziećmi. To wielka sprawa. Więc jako fan, jeśli ktoś powie: "Och, to się znowu wydarzy", oszaleję. Jako partner jestem gotowy na wszystko, co chce zrobić -- mówił kilka tygodni temu Bill Lawrence

Teraz plotki na temat potencjalnej kontynuacji serialu powracają ze zdwojoną siłą.

Ekipa Teda Lasso ma wrócić na plan na początku 2025 roku. Szykuje się 4. sezon serialu?

Sigmund Judge na X (dawniej Twitter) poinformował, że już w styczniu ekipa serialu miałaby powrócić do prac nad serialem już za kilka miesięcy -- w styczniu przyszłego roku. I na początku 2025 roku miałyby na poważnie ruszyć prace nad czwartym sezonem serialu.

https://x.com/sigjudge/status/1841859620458885497

Warto mieć jednak na uwadze, że choć informacji na temat powrotu Teda Lasso przybywa, to nikt z twórców jeszcze oficjalnie nie potwierdził że coś w temacie się dzieje.

To ma być 4. sezon "Teda Lasso", nie spin-off

Co jednak niezwykle ciekawe -- Sigmund Judge w komentarzach oficjalnie potwierdził, że jest on przekonany iż ma to być czwarty sezon "Teda Lasso", a nie spin-off. Bo i o takim projekcie w tamtejszym świecie się już sporo mówiło. Paleta bohaterów jest na tyle barwna, że prawdopodobnie napisanie wokół którejkolwiek z nich ciekawej historii nie byłoby jakimś wielkim problemem.

Póki co jednak wciąż warto traktować te rewelacje z delikatnym dystansem. I nie robić sobie zbyt wielkich nadziei na powrót jednego z najcieplejszych seriali wszech czasów, dopóki nie zostanie on oficjalnie zapowiedziany. Sam jestem gdzieś rozdarty: z jednej strony chętnie obejrzałbym więcej historii z tego świata. Z drugiej strony -- nie zawsze dopisywanie nowych opowieści do historii które zostały zaplanowane w takiej, a nie innej, formie wychodziło im na dobre...