Tylko u nas: Plan serialu 1670 w Lublinie! Materiały wyłącznie na Antyweb

To były bardzo intensywne dni zdjęciowe w Lublinie na planie 2. sezonu "1670" i wraz z reprezentacją władz miasta, byliśmy tam tylko my!

W moim rodzinnym Lublinie przez kilka dni kręcono zdjęcia do drugiego sezonu najpopularniejszego polskiego serialu Netfliksa "1670". Ekipa filmowa pracowała na Starym Mieście, co nie umknęło uwadze lublinian, gdzie mieszkańcy mieli okazję wcielić się w role statystów. Plan zdjęciowy odwiedzili z-ca prezydenta Beata Stepaniuk Kuśmierzak, dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Opalińska Zaręba, Szef Lubelskiego Funduszu Filmowego Tomasz Rakowski i Lidia Dzierba tez z Lubelskiego Funduszu Filmowego, których oprowadzał producent kreatywny Ivo Krankowski, związany z Lublinem. Reżyser Kordian Kądziela opowiedział o kulisach realizowanych scen.

Lublin to miasto, które przyciąga - także ekipy filmowe, które doceniają warunki jakie stwarza miasto do realizowania produkcji oglądanych następnie przez widzów z całej Polski, a nawet i świata. To ogromna radość, że Netflix i twórcy serialu wybrali Lublin jako miejsce, które może dołożyć swoją cegiełkę do kulturowego fenomenu serialu “1670”. To najlepsze potwierdzenie, że Lublin jako przyszła Europejska Stolica Kultury jest ważnym miejscem na kulturalnej mapie Polski. (Lubelski Fundusz Filmowy)

O tym, co dokładnie działo się na planie, jakie sceny powstawały, jak zbudowano scenografię i jak wyglądały kulisy zdjęć dowiecie się w przyszłym roku już na Antyweb. To pilnie strzeżona tajemnica przez Netflix, ale miałem szansę zobaczyć to na własne oczy, porozmawiać z ekipą, w tym producentem kreatywnym Ivo Krankowskim, reżyserami Kordianem Kądzielą i Maciejem Buchwaldem. Co mieli do powiedzenia, dlaczego wybrano właśnie Lublin na miejsce zdjęć, jakie sekrety zdradzili i co warto wiedzieć o 2. sezonie "1670"? Wypatrujcie naszego materiału!

Zdjęcie główne: Miasto Lublin