Ted Lasso powróci? Twórcy rozbudzają nadzieję fanów

Ted Lasso to jedna z produkcji, która rozkochała w sobie widzów. Bez wątpienia to hit Apple TV+, który od początku do końca był znakomicie zrealizowanym serialem. Wielu miłośników tamtejszych bohaterów dosłownie rozklejało się na finałowych odcinkach. Miały być trzy sezony i ani jednego więcej. Teraz Channing Dungey z Warner Bros Television Group w wywiadzie zdradza, że to może na tym może jeszcze nie być koniec.

Więcej przygód Teda Lasso. Apple rozważa rozszerzenie uniwersum

We wspomnianym wywiadzie CEO Warner Bros Television Group powiedziała:

Rozmawialiśmy o wszystkich powyższych kwestiach [czwartym sezonie lub spin-offie — dop. autor]. Myślę, że Jason Sudeikis jest otwarty na ten pomysł, ale myślę, że chce mieć dobry pomysł, co doceniam. My w Warner Bros doceniamy, Apple też docenia, ponieważ jest to rodzaj produktu, w którym nie chcesz robić więcej, tylko ze względu na więcej, chcesz zrobić więcej, ponieważ faktycznie masz coś do powiedzenia, masz historię, którą chcesz opowiedzieć. Zobaczymy, co się wydarzy

Bez wątpienia są to słowa, które mogą rozbudzić ogrom nadziei wśród miłośników marki. Nie bez powodu, to powiedzenie wprost, że mimo wcześniejszych zapowiedzi: uniwersum to jeszcze nie umarło i wciąż jest sporo planów związanych z jego dalszym rozwojem.

Ale nawet jeśli nie czwarty sezon który byłby bezpośrednią kontynuacją po doskonałym i przemyślanym finale, to zawsze pozostaje szansa na spin-off. W świecie Teda Lasso było tyle barwnych postaci i historii do opowiedzenia, że raczej wszyscy zgodzą się z tym, że na nudę tam trudno narzekać. I jest wiele opcji na kolejne emocjonujące historie!