Wprowadzając do Polski serwis Max, Warner Bros Discovery znacząco ograniczył ofertę Playera, przenosząc do swojej flagowej usługi między innymi również polskie seriale. Dlatego dla użytkowników Playera przygotowano promocyjną ofertę.

Max taniej dla użytkowników Playera

Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem premiery Maxa w Polsce. Właściciel tego serwisu pod względem informacyjnym nie radzi sobie zbyt dobrze. Do dzisiaj nie było wiadomo jaką ofertę dostaną dotychczasowi subskrybenci HBO Max, a także jaka będzie rola Playera po tym jak Max przejął większość polskich produkcji. Wiele rzeczy nadal pozostaje niejasnych, ale pojawiła się kolejna oferta, która pozwala wykupić tańszy dostęp do serwisu Max. Zgodnie z zapowiedziami, Player wysyła do swoich użytkowników kody rabatowe na pakiet Standardowy w usłudze Max, który uprawnia do zniżki miesięcznej subskrypcji.

Dla przypomnienia, pakiet Standardowy daje dostęp do serwisu Max bez reklam i umożliwia oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości FullHD maksymalnie na dwóch ekranach jednocześnie. Standardowa cena tego pakietu to 29,99 zł miesięcznie. Korzystając z oferty Playera można tą cenę obniżyć o 4,99 zł miesięcznie, czyli płacić za dostęp do planu Standard 25 złotych. Niestety promocja jest ograniczona czasowo. Będzie obowiązywała tylko przez pół roku, od stycznia 2025 roku jeśli użytkownik nadal będzie chciał korzystać z serwisu Max to będzie musiał zapłacić 29,99 zł za miesiąc. W przeciwnym wypadku może całkiem zrezygnować z usługi.

Jeśli chcecie skorzystać z oferty Playera to polecam zajrzeć do swojej skrzynki pocztowej, w tym do folderu "Spam" ;-). Tytuł emaila wysłanego przez Playera to "Odbierz swój kod promocyjny do platformy Max", a w treści poza warunkami usługi znajdziecie też kod aktywacyjny, który daje dostęp do promocyjnej oferty. Warto też pamiętać, że kod ważny jest tylko do końca czerwca 2024. Po tym terminie z oferty nie będzie można już skorzystać. Podobnie zresztą jak zrezygnujecie z opłacania Maxa np. po miesiącu, a później będziecie chcieli wrócić. Wtedy dostępna będzie już tylko standardowa oferta.