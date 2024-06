Arcane wraca z drugim sezonem

Arcane było hitem Netfliksa pod koniec 2021 roku. Produkcja stworzona przez niewielkie studio Fortiche urzekła nas nie tylko świetną historią, ale przede wszystkim piękną animacją, która nie jest podobna do niczego co widzieliśmy wcześniej. Metoda animacji zastosowana przez twórców sprawia, że produkcja jest bardzo czasochłonna, ale efekt końcowy bez wątpienia jest tego warty. Tego samego zdania był Netflix, który nie szczędził pieniędzy na kolejny sezon i był gotowy czekać praktycznie 3 lata na jej realizację. Niestety na premierę drugiego i ostatniego sezonu Arcane musimy poczekać jeszcze do listopada. Na osłodę pozostaje nam jednak pierwsza zapowiedź nowej odsłony.

W drugim sezonie ponownie wracamy do krainy Runeterra stworzonej na potrzeby gry League of Legends. Historia skupi się na walce dwóch sióstr, Vi i Jinx, które poznaliśmy już bliżej w pierwszym sezonie. Co więcej w tym sezonie historia ta dobiegnie końca, bo podobno od samego początku taki był właśnie plan. Twórcy zapowiadają, że drugi sezon Arcane będzie jednocześnie ostatnim. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że to wcale nie oznacza, że pożegnamy się z uniwersum League of Legends na zawsze. Fortiche już pracuje nad kolejnymi historiami w tym uniwersum, które mają być nie mniej ciekawe.

Co więcej według plotek w planach jest nie tylko kolejna seria odcinkowa, ale również pełnometrażowy film. Trudno się temu dziwić, Arcane zebrało świetne recenzje, do dzisiaj ma ocenę 9.0 na IMDb i zdobyło wiele branżowych nagród. Serial cieszył się też ogromną popularnością, na co z pewnością miała też wpływ ogromna społeczność związana z hitem Riot Games, czyli grą League of Legends. Miejmy tylko nadzieje, że na kolejną produkcję nie będziemy musieli znowu czekać 3 lata...