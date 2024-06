The Legend of Vox Machina to bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji jaką znajdziecie na Prime Video. Tak to jest animacja, ale lepiej nie puszczajcie jej swoim dzieciom, bo to zdecydowanie historia dla dorosłych widzów.

Vox Machina wraca z 3. sezonem

Na temat tej produkcji pisałem przy okazji premiery drugiego sezonu, która miała miejsce na początku 2023 roku. Trafiłem na ten tytuł nieco przypadkowo, ale z miejsca porwał mnie swoją nietuzinkową fabułą, która jak się okazuje wcale nie powstała przypadkowo. Historia tej produkcji jest bardzo ciekawa, bo powstała ona na bazie rzeczywistej gry RPG realizowanej przez grupę Critical Role. Rozgrywka była tworzona na bieżąco przez kilku zapaleńców i transmitowana na YouTube i tak spodobała się fanom D&D i RPGów, że twórcy zachęceni tym sukcesem chcieli stworzyć animowany wstęp do swojej gry, aby przedstawić głównych bohaterów. W marcu 2019 roku uruchomili kampanię na Kickstarterze abv zebrać środki, planowali pozyskać 750 000 USD na jeden, 22 minutowy epizod i dali sobie na to 54 dni. Po godzinie kwota przekroczyła już 1 mln USD i do dzisiaj jest to jedna z najszybciej ufundowanych zbiórek w historii. Po 24 godzinach kwota urosła do 4,3 mln USD, a w sumie udało się zebrać 11 385 449 USD od 88 887 osób, co miało pozwolić na realizację 10 odcinków.

Ostatecznie prawa do animacji wykupił Amazon, ale ekipa Critical Role odgrywa kluczową rolę przy realizacji, podkładając między innymi głos pod swoich bohaterów. Jak do tej pory zrealizowano 2 sezony opowiadające niejako oddzielne historie, które były ze sobą tylko luźno powiązane. Materiału do ekranizacji jest jednak znacznie więcej, dlatego jeszcze w tym roku zobaczymy trzeci sezon. Jak twierdzi IGN, premiera będzie miała miejsce 3 października, oczywiście w serwisie Prime Video. W sieci pojawił się nawet krótki trailer, a właściwie to sekwencja otwierająca odcinki trzeciego sezonu, w których wracają dobrze nam znani bohaterowie.

Szczegółów na temat fabuły jeszcze nie znamy, ale osoby zaznajomione z twórczością Critical Role z pewnością znajdą kilka ciekawych smaczków. Odległa data premiery trzeciego sezonu daje wam też sporo czasu na nadrobienie zaległości. Warto to zrobić, bo The Legend of Vox Machina to bardzo nietuzinkowa historia ze specyficzną dawką humoru. W trzecim sezonie grupa głównych protagonistów pozostaje niezmienna, są to Vex'ahlia, Vax'ildan, Scanlan, Pike, Percy, Keyleth, Trinket oraz oczywiście Grog. Powierzchownie to proste postacie, ale każda z nich ma swoją własną historię, która ma wpływ na fabułę w najmniej oczekiwanych momentach. Jak w prawdziwym życiu, tylko tutaj jest nieco więcej magii i walki, a to oznaczenie +18 wcale nie jest na wyrost, krew się leje gęsto, a język naszych bohaterów często jest mało dyplomatyczny. To z pewnością nie jest bajka dla dzieci.