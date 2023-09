Nowy, solidny, smartfon od Tecno trafia do Polski! Teraz możesz go zgarnąć w super promocji!

TECNO POVA 5 Pro 5G. Futurystyczny smartfon z podświetlanymi pleckami

TECNO POVA 5 Pro 5G to futurystycznie wyglądająca słuchawka, która napędzana jest układem MediaTek Dimensity 6080 5G. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie Ultra Charge (68 W), zaś na co dzień chce zachwycać nas ekranem o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczością Full HD+. Nie mogło tam zabraknąć wysokiej częstotliwości odświeżania — 120 Hz zapewni najlepsze wrażenia i powinno zadowolić nawet co bardziej wymagających użytkowników.

Producent obiecuje też, że zastosowana tam technologia Smart 5G 2.0. zadba o mniejsze zużycie energii. Dzięki tamtejszym algorytmom, smartfon rozpozna scenariusze użytkowania i dostosuje połączenie z siecią tak, by użytkownicy mogli liczyć na najlepsze wrażenia, a smartfon działał jak najlepiej. Wszystko to dzięki automatycznemu przełączaniu się między sieciami 4G i 5G. POVA 5 Pro 5G oferuje także 256 GB pamięci na dane, oraz 8+8 GB pamięci operacyjnej. Wisienką na torcie jest bateria o pojemności 5000 mAh, która według producenta ma zapewnić na 31 godzin rozmów, 9 godzin grania lub 13 godzin przeglądania sieci. Dzięki szybkiemu ładowaniu zaledwie w 15 minut można naładować smartfon do połowy, a od zero do 100% — w 45 minut.

Tym co ma pozwolić smartfonowi wyróżnić się na tle konkurencji jest bez wątpienia jego obudowa. Plecki nie tylko wyglądają niezwykle futurystycznie (przy ich tworzeniu inspiracją były wielkie roboty — tzw. mecha), ale też posiadają wbudowane paski świetlne które nie tylko wyglądają efektownie, ale też... można je dostosowywać pod konkretne akcje.

Pasek świetlny ma 9-kolorową interaktywną konstrukcję RGB oferującą szereg dynamicznych efektów wizualnych dla różnych trybów, ustawień i powiadomień. Od uruchomienia telefonu, przez połączenia przychodzące, niski poziom baterii, akcję w grze i nie tylko – pasek świetlny tworzy spektakularne efekty. Podczas odbierania połączeń synchronizuje się z częstotliwością wibracji dzwonka, tworząc cykliczny efekt migania, a podczas ładowania pokazuje wyraźne kolory odpowiadające aktualnemu poziomowi naładowania baterii. Dzięki temu interaktywnemu projektowi urządzenie wnosi nową energię i kolory do codzienności.

Smartfon jest już dostępny w przedsprzedaży w popularnych elektromarketach (Media Expert, X-kom, Komputronik) oraz w oficjalnym sklepie Tecno-store.pl za 1399 zł. Warto mieć na uwadze, że kupując smartfon do 1. października, w gratisie otrzymamy do niego słuchawki TECNO TRUE 1.

TECNO POVA 5 Pro 5G - specyfikacja techniczna

Model POVA 5 Pro 5G Kolor Dark Illusion / Silver Fantasy Wymiary Wysokość: 168,5 mm Szerokość: 76,5 mm Grubość: 9,00 mm Ekran Dot-in, 6,78” FHD+ 120Hz Procesor MediaTek Dimensity 6080 5G Bateria 5000 mAh (typ) + 68 W RAM Nawet do 16 GB (rozszerzenie 8+8 GB) Pamięć wbudowana 256 GB System operacyjny Android 13 z autorską nakładką HiOs Sieć i łączność GSM; GPRS; FULL EDGE; WCDMA; HSPA+; FDD LTE; TDD LTE; 5G NR; GPS; WiFi; FM Bluetooth; OTG Aparaty Tylny aparat 50 Mpx wspierany SI z podwójną lampą błyskową; Aparat selfie 16 Mpx z lampą błyskową Czujniki Akcelerometr; czytnik linii papilarnych; czujnik światła otoczenia; czujnik odległości; elektroniczny kompas; żyroskop; NFC

Tecno True 1. Słuchawki klasy premium

TECNO TRUE 1 to — jak zapewnia producent — produkt klasy premium. W założeniu ma on wyróżniać się zarówno eleganckim wyglądem, jak i doskonałą jakością dźwięku. Wrażenie słuchawki mają robić już od wejścia. Etui TRUE 1 posiada aksamitnie miękką w dotyku powłokę, która nadaje im charakteru. Ale jak wiadomo w słuchawkach nie o wygląd chodzi, a o jakość dźwięku. Tutaj czekać na nas będzie adaptacyjna redukcja szumów (ANC) nawet do 42 dB, które mają zapewnić wspaniałe wrażenia gdziekolwiek jesteśmy. Ponadto wyposażone zostały w zestaw 6 mikrofonów, które zadbać mają o wysoką jakość rozmów telefonicznych. Mikrofony te są też podporą trybu przeźroczystości, który pozwoli nasłuchiwać dźwięki otoczenia nawet gdy chodzimy w słuchawkach. Producent zapewnia do 45 godzin słuchania na jednym ładowaniu (mowa o w pełni naładowanych słuchawkach oraz etui).

Cena: 399 zł.

Tecno Sonic 1 — do kompletu, także coś tańszego

Ostatnią z nowości którą wprowadza na polski rynek Tecno od października są słuchawki SONIC 1. Producent nazywa je pół dokanałowymi — wszystko dzięki przełącznikowi free switch, pozwalającemu na szybką wymianę magnetycznych końcówek dousznych. Ten model ma pozwolić nawet na 50 godzin odsłuchu. Producent zadbał także o wsparcie dla multipoint — czyli parowania dwóch urządzeń jednocześnie i łatwego przełączania się między nimi. Nie zabrakło także certyfikatu IPX5 zapewniającego.

Cena: 199 zł.