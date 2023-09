Smartfon, torebka, a może wszystko w jednym? HONOR ma na to odpowiedź

HONOR Magic V2. Najcieńszy składak na rynku

W ramach konferencji na targach IFA, HONOR zaprezentował też swój flagowy składany smartfon HONOR Magic V2. Jak mowił szef firmy, urządzenie to ma wyznacza trendy branżowe dzięki znacznym ulepszeniom w zakresie kształtu, baterii, wyświetlacza i doświadczeń użytkownika.

HONOR Magic V2 ma być najlżejszym i najcieńszym składakiem, jaki firma HONOR wprowadziła dotychczas na rynek.Waży 231 g, a jego grubość po złożeniu to zaledwie 9,90 mm. Smartfon wyposażony jest w podwójną baterię nowej generacji wykonaną z krzemowo-węglowego materiału o średniej grubości zaledwie 2,72 mm o pojemności 5000 mAh. Za niezawodne składanie i rozkładanie odpowiadać ma zawias wykonany z tytanu. Główny korpus zawiasu jest wykonany z nowego, opatentowanego rodzaju stali HONOR, zapewniającej dodatkową wytrzymałość i trwałość mechanizmu. HONOR Magic V2 uzyskał certyfikat wytrzymałości SGS, gwarantujący wytrzymałość zawiasu do 400 000 zgięć oraz żywotność do dziesięciu lat przy składaniu 100 razy dziennie.

Składany HONOR Magic V2. Co w środku?

Telefon działa pod kontrolą procesora Snapdragon 8 Gen 2 wspieranego przez 16 GB RAM i system operacyjny MagicOS 7.2 (działający na Androidzie 13). Wyposażony jest również w potrójny aparat: główny 50 Mpix (f/1.9), aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) i aparat z teleobiektywem 20 Mpix (f/2.4). Z przodu telefon posiada podwójny aparat 16 Mpix (f/2.2). Więcej informacji na temat samego telefonu HONOR Magic V2 oraz jego dostępności poznamy niedługo.

Jednak najważniejszym elementem prezentacji HONOR w ramach targów IFA jest koncept telefonu inspirowanego modnymi torebkami, który ma oferować nieskończone możliwości wyrażania własnego stylu. HONOR V Purse - bo tak nazywa się to urządzenie - to połączenie smartfona i modnego akcesorium, które ma trafić przede wszystkim w gusta pań.

Składane smartfony HONOR przeszły długą drogę, a każda nowa wersja odzwierciedla niezwykłe postępy w ich projekcie, funkcjonalności i trwałości. To nie wszystko - dzięki naszej koncepcji „Phone-to-Purse”, wprowadzonej w życie wraz z modelem HONOR V Purse, oferujemy zrównoważone rozwiązania wykorzystujące technologię składanych urządzeń, aby zwiększyć kreatywność i kształtować trendy przyszłości.

- powiedział George Zhao, CEO HONOR ze sceny, na której zaprezentowano to, co w przyszłości może stać się obiektem zainteresowań, jak i zapewne żartów.

Smartfon/torbeka. Tak wygląda przyszłość?

Składany HONOR V Purse o grubości mniej niż 9 mm może być szybko zamieniony w modny dodatek odzwierciedlający trend - tzw. phygital łączący ze sobą dwa światy: fizyczny i cyfrowy. W osiągnięciu tego połączenia ma pomóc wyświetlacz always on display (AOD) imitujący design torebki - w tym takie elementy jak łańcuszki, pióra i frędzle, wykorzystujące wbudowane w urządzenie czujniki i reagujące na ruch, dotyk, wzrok.

Uzupełnieniem wyświetlanych na ekranie "skórek" są wymienne paski i łańcuszki przypinane do zawiasu, umożliwiając noszenie smartfona na ramieniu niczym nowoczesną torebkę. Łańcuszki, paski i sznurki zawieszane na smartfon i pozwalające nosić go np. na ramieniu nie są żądną nowością, jednak w połączeniu z odpowiednią "ozdobą" na ekranie mają oferować jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Przyznam szczerze, że spodziewałem się zupełnie czegoś innego i HONOR mocno mnie zaskoczył. Czy pozytywnie nie wiem? Miał być koncept pokazujący przyszłość telefonów, mamy dziwne połączenie znajomych rozwiązań z dodatkami, po które sięgać będą tylko panie. Nie da się jednak ukryć, że firma ciekawie podchodzi do tematu przygotowując z rozmachem pokaz mody, w którym to właśnie smartfon stylizowany na torebkę gra pierwsze skrzypce. Warto jednak pamiętać, że mamy do czynienia wyłącznie z "konceptem", nie finalnym produktem. Choć na usta cisną się słowa porównujące HONOR V Purse do modeli Huawei Xs 2, tak na ten moment nie wiadomo, czy ten pierwszy trafi do sprzedaży. Co by nie mówić, firma ma ciekawy sposób na marketing i sprzedanie znanych już rozwiązań w nieco inny sposób.

Wyjazd redaktora Antyweb do Berlina na targi IFA odbył się na koszt i zaproszenie firmy HONOR. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.