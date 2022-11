Technologie autonomicznych samochodów przyszłości współtworzą Polacy

Branża motoryzacyjna pełną mocą próbuje stać się liderem innowacyjności. W ciągu dekady postępuje zwrot w motoryzacji od samochodów napędzanych silnikami spalinowymi do samochodów elektrycznych. Aktualnie jednym z największych problemów, z którymi chcą się zmierzyć producenci samochodów, jest autonomiczna jazda. Pomóc w jego rozwiązaniu mogą programiści z Polski.

Autorem artykułu jest Filip Żyro

Przed motoryzacją przyszłości wiele wyzwań. Jednym z największych będzie całkowite przejście na pojazdy elektryczne. Zgodnie z dyrektywą w ramach pakietu klimatycznego „Fit for 55” od 2035 roku sprzedaż aut bez jednostek spalinowych zdaje się przesądzona.

Ale auta przyszłości to nie tylko samochody na prąd. Już dzisiaj samochody wyposażone w zaawansowane czujniki potrafią rozpoznać oznaczenia drogowe, pasy na jezdni i pieszych zbliżających się do przejścia. Bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości specjalne oprogramowanie przejmie również stery kierowcy. Nie bez znaczenia będą tutaj takie rozwiązania jak ADAS, Connected Vehicles czy też możliwościami platformy AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) w opracowywaniu których pomagają Polacy.

„Nasi programiści współtworzą najnowszy standard AUTOSAR Adaptive (AUTomotive Open System ARchitecture) wykorzystywany m.in. w nowoczesnych rozwiązaniach wspomagania kierowcy. Tworzymy też rozwiązania z zakresu diagnostyki i bezpieczeństwa bazujące na tej platformie. Polski oddział Tietoevry jest w tym momencie jednym z największych centrów rozwoju tych technologii w regionie“ – mówi Piotr Romanowski, Lead Business Developer, Tietoevry Create Europe.

Connected Vehicles – wymiana informacji między pojazdami

W momencie, gdy pojazdy stają się coraz bardziej zaawansowane i połączone, potrzebują sieci o wysokiej przepustowości i technologii umożliwiających wymianę informacji. Już dziś dzięki technologii Connected Vehicles i 5G możliwe są rozwiązania takie jak:

Aktywny tempomat (przyspieszanie i hamowanie na podstawie analizy sytuacji na drodze)

Planowanie trasy w czasie rzeczywistym na podstawie warunków panujących na drodze

Przekierowanie ruchu z dala od korków

Komunikacja z kierowcami informująca ich o miejscach kolizji

Automatyczne hamowanie pojazdu w celu zapobiegania kolizjom (w fazie prób)

Autonomiczne i półautonomiczne sterowanie pojazdem (w fazie prób)

Przyszłość motoryzacji będzie zależeć od rozwoju inteligentnych rozwiązań, które nie tylko pomogą rozwiązać problem zakorkowanych miast, ale również pomogą walczyć ze smogiem i zanieczyszczeniem związanym z poruszaniem samochodów po mieście.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że oprócz zwykłej emisji spalin (która teoretycznie zostanie drastycznie ograniczona od 2035 roku), samochody generują również inne zanieczyszczenia. W tym miejscu wymienić można między innymi opiłki klocków hamulcowych ścierających się w wyniku hamowania czy cząsteczki opon, które powstają na skutek tarcia gumy po asfalcie.

Dzięki wzajemnej komunikacji aut w modelu connected vehicles uda się zredukować liczbę hamowań pojazdu, co przełoży się na płynniejszą jazdę. Poruszanie się po mieście, będzie nie tylko bezpieczniejsze, ale również emisja substancji szkodliwych dla człowieka zostanie zredukowana niemal do zera.

Otwarty standard oprogramowania AUTOSAR

Żeby rozwiązania te mogły wejść w życie, potrzebny jest odpowiedni standard oprogramowania, umożliwiający uczestnictwo w systemie jak największej liczbie pojazdów. Właśnie w tym celu powstał AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) – ogólnoświatowe partnerstwo producentów pojazdów, dostawców elektroniki, półprzewodników i twórców oprogramowania.

Rozwój oprogramowania w modelu open software ma sprawić, że do w dążeniu do wspólnego celu uda się zaangażować, możliwie największą liczbę podmiotów. Do partnerstwa przystąpiły, takie marki jak: BMW, Ford, GM, VW, PSA, BOSCH, Continental i wiele innych, w tym również Tietoevry, które bierze aktywny udział w rozwoju platformy AUTOSAR.

W 6 polskich oddziałach producenta oprogramowania Tietovery realizowane są innowacyjne projekty z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów nowych technologii automotive, 5G i IoT.

Polska cegiełka

Wiele wskazuje na to, że w wyścigu o samochody poruszające się bez kierowców, nie będzie jednego konkretnego zwycięzcy. Osiągniecie autonomicznej jazdy może być zasługą programistów pracujących w modelu open-source software. Gdyby okazało się, że Polakom udało się dołożyć cegiełkę, do tego ekscytującego problemu technologicznego, mielibyśmy powody do dumy.

Więcej o tych technologiach będzie można się dowiedzieć w czasie cyklu Digital Futures, międzynarodowej serii technologicznych wydarzeń organizowanych przez Tietoevry. Już 16 listopada o godz. 17:30 cykl zawita do Warszawy. W Club Boho 22 przy ul. Żurawiej eksperci Tietoevry podzielą się wiedzą m.in. o przyszłość autonomicznych aut i roli systemu Android w samochodach.