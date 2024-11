Technologiczne prezenty na święta. Jaki sprzęt wybrać?

Statystyki mówią, że spędzamy coraz więcej czasu ze smartfonami. Niemniej dla wielu osób centrum codziennego cyfrowego życia - rozrywki i pracy - pozostaje laptop. To narzędzie, które pozwala dobrze spędzić czas, odpocząć i zrelaksować się, a także wykonywać obowiązki i załatwiać ważne dla nas sprawy. Nic więc dziwnego zatem, że wiele osób cały czas szuka najlepszego modelu dla siebie, by móc sprawnie i komfortowo wykonywać wszystkie te działania.

Reklama

Uniwersalny, wszechstronny i wydajny laptop z funkcjami AI, czyli Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition

Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition ze względu na swoją smukłą i lekką konstrukcję, wykonaną z wysokiej jakości aluminium jest idealnym, a jednocześnie wytrzymałym i odpornym na uszkodzenia towarzyszem podróży.

Obudowa z dolną pokrywą wykonaną w 50% z aluminium z recyklingu spełnia standard militarny MIL-STD-810H, więc możesz go zabrać ze sobą wszędzie, bez obaw o jego bezpieczeństwo - czy to w podróż służbową, czy na wakacje. Wyposażony w najnowsze procesory Intel Core Ultra Evo, laptop oferuje niesamowitą wydajność, która sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Hybrydowa architektura 8-rdzeniowego procesora zapewnia inteligentne zarządzanie energią i optymalizację wydajności w zależności od wykonywanych zadań. Zintegrowany, wysokowydajny układ graficzny pozwoli natomiast cieszyć się płynnym działaniem popularnych gier i sprawnie edytować multimedia.

Ważnym elementem Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition jest przepiękny 15,3-calowy wyświetlacz PureSight Pro o rozdzielczości 2,8K (2880 x 1800 px) i proporcjach 16:10, który zapewnia więcej przestrzeni roboczej. Matryca IPS LCD oferuje niezwykle żywe i realistyczne kolory, potwierdzone certyfikatem Delta E < 1 i 100% pokryciem gam kolorów sRGB i DCI-P3. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że animacje są płynne jak nigdy dotąd. Ekran dotykowy dodaje interaktywności i pozwala na intuicyjną obsługę znaną ze smartfonów i tabletów - to cały czas jeden z moich ulubionych sposobów obsługi laptopa, ponieważ niektóre zadania wykonuje się o wiele szybciej. A skoro o szybkości mówimy, to muszę w tym miejscu wspomnieć o wbudowanej jednostce NPU (Neural Processing Unit) z ponad 45 TOPS, która przyspiesza działanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, więc wymagające dodatkowej mocy obliczeniowej zadania wspomagane przez AI trwają o wiele krócej.

A skoro o sztucznej inteligencji mowa, to jedną z kluczowych funkcji tego laptopa są inteligentne tryby pracy SMART MODES, dzięki którym mamy pełną kontrolę nad wszystkim co dzieje się na sprzęcie. Oprócz tego Yoga Slim 7i Aura Edition została wyposażona w opcję Smart Share, dzięki której wystarczy przyłożyć telefon do ekranu, aby nawiązać połączenie i w wygodny sposób transferować pliki między urządzeniami.

Wszystko to brzmi imponująco, ale co z czasem pracy na jednym ładowaniu? Bateria o dużej pojemności pozwala na nawet 22 godziny ciągłej pracy, a technologia Rapid Charge Express zapewnia dodatkowe 3 godziny pracy po zaledwie 15 minutach ładowania, więc w razie potrzeby można w mgnieniu oka uzupełnić energię w przerwie. Zakup tego modelu oznacza także inne dodatkowe profity: 2-miesięczną wersję próbną Adobe Creative Cloud, co pozwoli przetestować profesjonalne oprogramowanie do edycji grafiki i tworzenia treści multimedialnych oraz 3-letnią gwarancję Premium Care, która zapewni kompleksowe wsparcie i pomoc w razie potrzeby, w tym naprawę sprzętu z dojazdem do domu.

Dwa komputery do grania na różne kieszenie

Wśród propozycji gamingowych, Lenovo ma dwa świetne modele, które powinny przypaść do gustu wymagającym fanom gier komputerowych.

Pierwszy z nich to Lenovo Legion 5i (9. generacji), czyli maszyna stworzona z myślą o wymagających grach czy e-sporcie, wyposażona w potężny procesor Intel Core i7 14. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i inteligentny system Lenovo AI Engine+, który optymalizuje wydajność w grach. Jego 16-calowy ekran WQXGA o częstotliwości odświeżania 240 Hz zapewnia niesamowicie płynny i ostry obraz, a zaawansowany system chłodzenia Legion ColdFront Hyper dba o niskie temperatury nawet podczas intensywnej rozgrywki. Klawiatura Legion TrueStrike z 4-strefowym podświetleniem RGB dopełnia gamingowego charakteru. Laptop jest także objęty 3-letnią usługą Premium Care.

Reklama

LOQ 15IAX9 to z kolei propozycja dla graczy szukających wysokiej wydajności w przystępnej cenie. Wyposażony w procesor Intel Core i5 12. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 i system Lenovo AI Engine+, LOQ oferuje płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD na 15,6-calowym ekranie o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Nowa konstrukcja termiczna zapewnia cichą i chłodną pracę, a technologia G-SYNC eliminuje efekt rozrywania obrazu.

Prawdziwie przenośna konsola do gier PC i streamingu

Konsola Lenovo Legion Go będzie najlepszą z możliwych propozycji dla miłośników mobilnego gamingu. Producent postawił na sprawdzoną konstrukcję przenośnej konsoli, wewnątrz której zamknięto wydajne podzespoły, a to marzenie coraz większej liczby entuzjastów i sympatyków gier. Sprzęt wyposażono w 8,8-calowy ekran QHD+ Lenovo PureSight Gaming, który zapewnia niesamowitą jakość obrazu z regulowaną jasnością do 500 nitów oraz częstotliwość odświeżania od 60 Hz do 144 Hz. W środku znajdziemy 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką RDNA 3, gwarantujący wysoką wydajność i efektywność energetyczną.

Reklama

Jedną z kluczowych cech, z mojej perspektywy, ale pewnie też wielu innych osób, , jest możliwość gry w różnych trybach dzięki odłączanym kontrolerom. Jeden z nich może pełnić funkcję myszki, co w przypadku tytułów FPS będzie dla ogromnej liczby graczy game-changerem, podobnie jak dokładny precyzyjny touchpad w tytułach wymagających dokładnego sterowania kursorem. Za wysoką kulturę pracy odpowiada zaawansowany system chłodzenia Lenovo Legion Coldfront utrzymujący optymalną temperaturę, co przekłada się również na płynność działania sprzętu. Dzięki systemowi Windows 11 i nakładce Legion Space, Legion Go jest gotowy na gry z różnych launcherów, takich jak Steam czy Epic Games. Konsola doskonale sprawdza się też w strumieniowaniu gier z chmury, np. w ramach Game Passa, którego 3-miesięczną wersję darmową dostajemy razem z konsolą.

Jak tablet, to tylko z takimi cechami

Wszechstronny, wygodny w obsłudze i ze świetnym designem - taki jest tablet, który coraz większej liczbie osób ułatwia pracę i uprzyjemnia wolny czas. Lenovo Tab Plus to sprzęt, który sprawdzi się idealnie jako centrum domowej rozrywki, gdy do akcji wkroczy osiem głośników JBL z Dolby Atmos zapewniających kinowe wrażenia podczas oglądania filmów, a wydajny procesor MediaTek G99 pozwoli na płynną rozgrywkę w wymagające gry mobilne.

Po skończonej zabawie, tablet może służyć jako podręczna biblioteczka ebooków – wbudowany tryb czytania i certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego zadbają o komfort oczu nawet podczas długich sesji. A kiedy bateria w końcu się wyczerpie, naładujesz ją do pełna w zaledwie 90 minut, co przełoży się na kolejne kilkadziesiąt godzin użytkowania tabletu. Co więcej, dzięki Lenovo Freestyle możesz przesyłać pliki na komputer, streamować aplikacje na większy ekran lub używać tabletu jako dodatkowego monitora. A wbudowana podstawka, będąca cechą charakterystyczną tego tabletu, to idealne rozwiązanie do oglądania seriali w łóżku lub prowadzenia wideorozmów ze znajomymi.

Polskie gry za darmo - jak je zdobyć?

Jeśli wspomniane powyżej urządzenia natchnęły Was do rozpoczęcia rozgrywki, to wcale się temu nie dziwię! Dlatego właśnie nie można pominąć tutaj promocji „Lenovo & polski gaming”, w ramach której czekają na Was nie lada gry zupełnie za darmo!

Aby je zdobyć, należy w okresie do 31 grudnia 2024 roku kupić jeden z produktów gamingowych objętych akcją, wyciąć z opakowania etykietę z numerem seryjnym i przesłać zdjęcie lub skan wyciętego kodu poprzez formularz dostępny na stronie promocji. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz kod kreskowy urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia, do kupującego zostaną wysłane kody do wybranych gier. Promocją objęte są m.in.laptopy Lenovo LOQ, komputery IdeaCentre Gaming, monitory z serii G, R i Y oraz konsole Legion Go. W zależności od wybranego urządzenia, można otrzymać od 2 do 8 kodów na gry polskich twórców, takie jak Children of Morta, Frostpunk, Medieval Dynasty, Timberborn, War Mongrels, Ghostrunner 2 czy Dying Light: Definitive Edition, Papetura albo Hard West 2.