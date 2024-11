Allegro Black Weeks. Najlepsze promocje na elektronikę i gadżety  

Wielkimi krokami zbliża się 29 listopada, a to oznacza, że czas przygotować się do święta wyprzedaży. Do Black Friday jeszcze trochę czasu, ale dzięki specjalnej ofercie promocyjnej Allegro Black Weeks możecie już teraz zapoznać się z bogatą ofertą przecenionych produktów z różnych kategorii, w tym także naszej ulubionej – technologicznych urządzeń i gadżetów. Polacy kochają Black Friday – aż 73% deklaruje korzystanie z sezonowych wyprzedaży, a niemal połowa poszukuje ciekawych ofert właśnie na Allegro. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najlepszych promocji na elektronikę, które znajdziecie na najpopularniejszym polskim portalu zakupowym. Dodaj wybraną ofertę do ulubionych i włącz powiadomienia, by otrzymać alert o zmianie ceny. Nadchodzące promocje znajdziesz też w zakładce Wkrótce startują.

Najlepsze oferty Allegro Black Weeks, które startują 26 listopada

Opaska Xiaomi Smart Band 8

Cena promocyjna: 99,99 zł

Xiaomi Mi Band 8 to aż 150 trybów fitness dopasowanych do Twoich preferencji. Alternatywa smartwatch’a została zaprojektowana w taki sposób, by umożliwiać jak najwygodniejsze śledzenie aktywności fizycznej, monitorowanie zdrowia i zarządzanie treningami. To całodzienne kontrolowanie tętna i poziomu stresu, ocena witalności czy śledzenie snu – wszystko z poziomu czytelnego ekranu na nadgarstku. Wystarczy jedna godzina ładowania, by inteligenta opaska działała aż przez 16 dni (lub 6 dni w trybie AOD).

Apple Watch Series 9 41 mm

Cena promocyjna: 1399 zł

Pozostając w temacie elektroniki ubieralnej podrzucamy też ciekawą promocję na zegarek od giganta z Cupertino. Apple Watch Series 9 w wersji 41 mm to świetna propozycja dla fanów aktywnego trybu życia, korzystających z ekosystemu Apple. Napędzany przez watchOS 10 zegarek pozwala nie tylko na monitorowanie zdrowia (tętno, ekg, saturacja), ale także na lepsze śledzenie postępów osiąganych na treningach (24 różne warianty ćwiczeń, badane przez dokładne sensory).

Ponadto Apple Watch to też gratka dla fanów personalizacji. Zegarek oferuje mnóstwo zabawy podczas edycji tarcz, pozwalając na dostosowywanie ich pod względem wizualnym i funkcjonalnym. Z tym urządzeniem na nadgarstku możesz też wykonywać połączenia, odpisywać na wiadomości dzięki wirtualnej klawiaturze i kontrolować multimedia, takie jak muzyka czy podcasty. Jeśli upadniesz, uczestniczysz w zderzeniu samochodowym lub pilnie potrzebujesz pomocy, Series 9 wezwie służby ratunkowe.

Telewizor Samsung QE55Q80D

Cena promocyjna: 2499 zł

Black Friday to świetna okazja na zakup nowego telewizora – nie mogło więc ich zabraknąć w ofercie Allegro Black Weeks. Powyższy model to 55-calowy QLED od Samsunga o rozdzielczości 4K, odświeżaniu 120Hz oraz Dolby Atmos. Telewizor może pochwalić się bezpośrednim podświetleniem strefowym, zapewniającym wyraźne detale i nasycone kolory, a także kilkoma ciekawymi funkcjami dla graczy. Mowa tutaj o Freesync Premium Pro, 4 portach HDMI 2.1, niskim Input Lagu i Upłynniaczu Ruchu – to zaś sprawia, że Samsung QE55Q80D może pełnić rolę gamingowego monitora. Dodatkowo urządzenie wspiera Smart TV Tizen, a to oznacza, że oferuje dostęp do ponad 500 aplikacji, takich jak Netflix czy YouTube.

Google Chromecast

Cena promocyjna: 229 zł

Jeśli nie chcesz jeszcze wymieniać obecnego telewizora, ale zależy Ci na funkcjach smart, to koniecznie powinieneś rzucić okiem na Google Chromecast w promocyjnej cenie. Inteligentna przystawka do TV lub monitora sprawia, że urządzenie pozbawione dostępu do multimediów staje się domowym centrum rozrywki. Jest wyposażona w złącze HDMI, które oferuje strumieniowe odtwarzanie wideo w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na kompatybilnych wyświetlaczach. Wspiera także HDR w kilku formatach i oferuje łączność bezprzewodową WiFi 5 i Bluetooth.

Wystarczy połączyć Google Chromecast z siecią bezprzewodową, by uzyskać dostęp do Netflix, Amazon Prime Video czy Disney+, a także możliwość sterowania multimediami przy pomocy smartfona – funkcja jest kompatybilna zarówno z iOS, jak i Androidem. Oprogramowanie Google TV zaproponuje także dopasowane do użytkownika rekomendacje dotyczące treści, które mogą mu się spodobać, na podstawie tego, co dotychczas oglądał – to więc świetna opcja dla tych, którzy godzinami nie mogą zdecydować się na film lub serial.

Frytkownica beztłuszczowa Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Cena promocyjna: 189 zł

Coraz większa liczba Polaków decyduje się na upgrade swojej kuchni o beztłuszczową frytkownicę, zwaną potocznie airfryerem. Black Friday to świetna okazja, by dołączyć do tego grona i sprawić sobie prezent, który umożliwi szybkie i zdrowe przygotowywanie posiłków z mniejszą ilością oleju i niską zawartością tłuszczu.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer to wiele rozwiązań w jednym urządzeniu – od smażenia na gorącym powietrzu, pieczenia i rozmrażania, aż po wytwarzanie jogurtu czy suszenie owoców.

Jak to działa? Olej znajdujący się wewnątrz potrawy jest dokładnie wysmażany przez 360-stopniowy obieg podgrzanego powietrza – to zaś sprawia, że jedzenie pomimo mniejszej ilości tłuszczu zachowuje walory smakowe i ma chrupiącą warstwę zewnętrzną z miękkim wnętrzem. Temperaturę można regulować w zakresie od 40 do 200℃ i skonfigurować wentylator w taki sposób, by pracował na dwóch prędkościach. Dzięki temu można przygotowywać więcej niż jeden posiłek jednocześnie.

Samo urządzenie wyróżnia się zaś mocą grzewczą 1400 W, co pozwala na szybki wzrost temperatury i bardziej zrównoważone rozprowadzanie ciepła wewnątrz frytkownicy, a tym samym skrócenie czasu gotowania. Co ciekawe posiłki można przygotować nawet podczas nieobecności w domu. Wszystko za sprawą funkcji zaplanowanego gotowania do 24 godzin.

Kupuj przecenione produkty i wybierz darmową dostawę

Allegro z okazji Black Friday przygotowało nie tylko mnóstwo przecenionych produktów, ale też ułatwienia w dostawach w ramach pakietu Smart!. Dla użytkowników Allegro Smart! darmowa dostawa do automatów paczkowych i punktów odbioru dostępna będzie już od 30 złotych. Wolisz dostawę do domu? Wystarczy zrobić zakupy za więcej niż 65 zł, by zgarnąć darmową wysyłkę w ramach pakietu Smart!. Pełną listę ofert czekających na Black Weeks można podejrzeć na specjalnie przygotowanej stronie. Allegro Black Weeks trwają jeszcze do 2 grudnia.

