Święta z Orange przez cały rok - Światłowody 8 Gb/s z Netfliksem bez opłat przez 12 miesięcy

Już za kilka dni Mikołajki, a tuż po nich świąteczna tradycja do obdarowania siebie i bliskich prezentami. Warto więc ten czas przed poświęcić na przejrzenie oferty Orange, bo ta - jak co roku, obfituje w liczne okazje i promocje, które mogą okazać się idealnym rozwiązaniem na prezenty dla całej rodziny.

W tym roku Orange przygotowało szeroką gamę atrakcyjnych propozycji - zarówno w postaci smartfonów w promocyjnych cenach, jak i usług im towarzyszących, które umilą czas w gronie najbliższych, a dzięki którym to - zaskoczycie swoich bliskich wyjątkowymi prezentami!

Reklama

W świątecznej ofercie Orange nie zabrakło niezwykle atrakcyjnych pakietów Orange Love, zawierających abonament komórkowy, światłowody oraz dostęp do najpopularniejszego serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix za 0 zł - nawet przez cały rok. Przyjrzymy się też promocyjnym cenom za smartfony i zestawom tych urządzeń, w ramach których to będzie można nabyć jeden z nich już za złotówkę.

Światłowody z Netfliksem w prezencie przez cały rok

Zaczynamy od tytułowego zestawu usług, które pozwolą z jednej strony na oszczędzić na kosztach korzystania z internetu, telewizji czy abonamentu komórkowego w domu przez cały rok, a z drugiej umilą wspólne, rodzinne wieczory rozrywką filmowo - serialową z Netfliksem, nie tylko w tym zimowym okresie.

Dla przybliżenia Wam, jak bardzo atrakcyjna jest to oferta sprawdzimy, jakie usługi wchodzą w skład świątecznej oferty Orange Love.

Orange Love Mini z Netflix

Światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s,

Abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem 300 GB transferu danych,

Netflix Plan Podstawowy - standardowa cena do 33 zł miesięcznie.

W promocji świątecznej, taki zestaw usług w ramach oferty Orange Love Mini z Netfliksem w prezencie, przez pierwszy rok będzie nas kosztował 0 zł, a później już do końca umowy 203 zł, co średnio miesięcznie przez całą umowę da nam kwotę 101,00 zł miesięcznie.

Orange Love Standard z Netflix

Światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s i telewizją 136 kanałów,

Abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z internetem bez limitu danych i prędkości,

Netflix Plan Standard - standardowa cena do 49 zł miesięcznie.

Z kolei bogatszy zestaw, w świątecznej promocji oferta Orange Love Standard z Netfliksem w prezencie, będzie nas kosztował 124,50 zł miesięcznie.

Reklama

To obecnie najkorzystniejsze opcje na taki zestaw usług w ofercie Orange Love. W prawdzie prędkość do 8 Gb/s dostępna jest na razie w 12 miastach w Polsce, ale w pozostałych lokalizacjach zawsze możemy w to miejsce wybrać mniejsze prędkości: do 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s czy 2 Gb/s, które to też są również bardzo szybkie i w pełni zadowalające przy codziennym korzystania z dostępu do internetu przez całą rodzinę.

Warto tu jeszcze wspomnieć o dodatkowym prezencie dla klientów, którzy zdecydują się na jeden z pakietów Orange Love z Netfliksem - w postaci maskotek z filmu filmu „Zaklęci”, które z pewnością ucieszą nasze pociechy.

Reklama

Inne zestawy pakietu Orange Love za 0 zł przez rok

Co jeśli chcemy sprezentować sobie i rodzinie same światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s, ewentualnie z telewizją? W promocji świątecznej możemy je nabyć w naprawdę niskiej cenie.

Bez telewizji, średni koszt zamknie się nam w kwocie zaledwie 80 zł miesięcznie - tyle zwykle płacimy za dużo mniejsze limity prędkości, poniżej 1 Gb/s. Natomiast z telewizją, będzie to 97,50 zł miesięcznie.

Potrzebujemy też abonamentu komórkowego? Takie zestawy w pakiecie Orange Love również są dostępne:

Światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s, z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych 300 GB - średnio miesięcznie za 85 zł,

Światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s, z abonamentem komórkowym bez limitu danych i prędkości oraz z telewizją 136 kanałów - średnio miesięcznie za 100 zł,

Światłowody z limitem prędkości do 8 Gb/s, z abonamentem komórkowym bez limitu danych i prędkości oraz z telewizją 183 kanały + 3 kanały HBO i HBO Max - średnio miesięcznie za 125 zł.

Jak widać, naprawdę jest w czym wybierać, jeśli chodzi o pakiet Orange Love, do tego możemy dowolnie sobie go skonfigurować, również z mniejszymi limitami prędkości światłowodów, które wówcza wykupimy za 0 zł przez pół roku lub z najniższym limitem do 300 Mb/s za 0 zł przez 4 miesiące, co też daje nam realne oszczędności przez całą umowę.

Abonament komórkowy z drugim urządzeniem za 1 zł

Doskonałym pomysłem na prezent świąteczny są też smartfony, aktualnie dla siebie możemy kupić jednego smartfona, a drugiego otrzymać za 1 zł i sprezentować go bliskiej osobie. Do wyboru są obecnie następujące zestawy:

Reklama

smartfony Motorola (z Planem L): edge 50 neo 5G 12/512 GB i moto g34 5G 8/128 GB,

smartfony Samsung (z Planem M lub L): Galaxy A55 5G 8/256 GB i Galaxy A15 5G 4/128 GB,

smartfony Xiaomi (z Planem M lub L): Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB i Redmi Note 13 6/128 GB.

Dla przykładu drugi z zestawów dwóch smartfonów Samsung Galaxy z abonamentem w Planie L (nielimitowane połączenia komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i brak limitu transferu danych i prędkości przez całą umowę) będzie nas kosztował 2 125 zł.

Abonament komórkowy ze smartfonem i tabletem w niższej cenie

W świątecznej ofercie możemy też zdecydować się na zakup abonamentu i zestawu urządzeń w obniżonej cenie - smartfona i tabletu. Do wyboru są:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128 GB i Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB (Wi-Fi),

Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB z Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB (Wi-Fi).

W tym samym abonamencie komórkowym w Planie L, za smartfona Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128 GB i tablet Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB (Wi-Fi), zapłacimy łącznie 3 420 zł.

Prezenty dla firm od Orange na święta

Orange nie zapomniał też o firmach i przygotował podobne promocje również dla biznesu. Oprócz podobnej oferty na światłowody za 0 zł przez 12 miesięcy, przedsiębiorcy mogą nabyć teraz takie same zestawy dwóch urządzeń, w tym jedno za 1 zł. Do tego w zależności od wybranego Planu M lub L - 1200 GB lub aż 3600 GB dodatkowego transferu danych, a Planie XL - internet bez limitu danych i prędkości.

Nie zabraknie też przed świętami topowych smartfonów i urządzeń w obniżonych cenach dla firm, jak na przykład najnowszy iPhone 16 w cenie nieco ponad 3,2 tys. zł.

5G dla wszystkich klientów Orange - nie tylko na święta

Z kolei wszyscy klienci Orange, niezależnie czy korzystający z abonamentu komórkowego, na internet mobilny czy z oferty na kartę, otrzymają teraz bezpłatnie dostęp do najnowszej technologii 5G - nie tylko na święta, ale bezterminowo.

Wystarczy korzystać z urządzenia wspierającego technologię 5G, no i być w zasięgu 5G Orange.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Orange.