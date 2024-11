Dreame H14 Dual – mop i odkurzacz w jednym!

Szukasz bezprzewodowego odkurzacza pionowego do zadań specjalnych? Dreame H14 Dual może okazać się tym jedynym.

Odkurza, mopuje i sam się czyści – Dreame H14 Dual to wszechstronne urządzenie, które pozwala utrzymywać w czystości nie tylko podłogi i dywany, ale też fotele czy kanapy. Charakteryzuje się dużą mocą ssania, długim czasem pracy na baterii i wygodną obsługą, uzyskaną dzięki kilku ciekawym rozwiązaniom. Dzięki zróżnicowanym trybom nadaje się do sprzątania różnych zabrudzeń – suchych i mokrych. Po praktyczny pokaz umiejętności i więcej informacji na jego temat odsyłam do wideo i pełnego materiału o Dreame H14 Dual.

