Kreatywność z siłą AI – flagowy realme GT 7 Pro zaskakuje innowacjami

Smartfon, który rzeczywiście wspiera kreatywność, czy to w ogóle możliwe? Tak, o ile zostanie wyposażony w odpowiednie komponenty odpowiedzialne za wydajność. Gdy dodamy do tego możliwości generatywnej sztucznej inteligencji otrzymamy sprzęt, który w wielu sytuacjach zaskoczy nas na plus. Takim właśnie urządzeniem jest smartfon realme GT 7 Pro. Oto co warto o nim wiedzieć.

Właśnie kończy się 2024 rok. Złota polska jesień przeszła już do historii, a jej miejsce zajęły krótkie, szare dni z nieprzyjemną aurą, zwiastujące rychłe nadejście zimy. Tę nieco posępną atmosferę postanowiło rozgrzać realme za sprawą premiery smartfona, którego specyfikacja działa na wyobraźnię. Co bardzo istotne, rozgrzewający jest nie tylko jeden z wariantów kolorystycznych inspirowanych planetą Mars. Serca entuzjastów nowych technologii mają zapłonąć na myśl o tym, co znalazło się wewnątrz realme GT 7 Pro. Oto bowiem do sprzedaży w Polsce trafia pierwszy smartfon wyposażony w najpotężniejszy obecnie układ SoC, jaki w swojej ofercie ma firma Qualcomm. Snapdragon 8 Elite został stworzony po to, by zapewnić wyposażonym w niego urządzeniom niespotykaną jak dotąd wydajność i stabilność, przy jednoczesnym ograniczeniu apetytu na energię z baterii. Brzmi intrygująco? Przyjrzyjmy mu się bliżej.

realme GT 7 Pro – niestraszne mu żadne wyzwanie

Przeglądając specyfikację smartfona realme GT 7 Pro zauważymy nie tylko układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Wśród komponentów odpowiedzialnych za wydajność znalazła się również pamięć RAM o pojemności aż 12 GB. Jest też 512 GB pamięci na dane użytkownika. Jak przekłada się to na codzienne korzystanie z urządzenia?

Kwestii pamięci na dane nie ma potrzeby roztrząsać – dość powiedzieć że na 512 GB zmieszczą się wszystkie gry, w które gramy w danym momencie i najprawdopodobniej zostanie jeszcze odpowiednio dużo miejsca na multimedia na czele z filmami i zdjęciami. 12 GB pamięci RAM? Bardzo duże ułatwienie, gdy często przełączamy się pomiędzy różnymi aplikacjami. Duża pamięć to również spore ułatwienie dla rozwiązań wykorzystujących AI.





Skupmy się na tym, co najciekawsze, czyli procesorze Snapdragon 8 Elite. Co zyskujemy dzięki temu, że to właśnie on odpowiedzialny jest za wydajność realme GT 7 Pro? Testy syntetyczne zdają się mówić wszystko w tym temacie. Dość powiedzieć, że smartfon ten przełamał barierę 3 milionów punktów w benchmarku AnTuTu. Wydajność w grach również może imponować. Stabilne 120 klatek na sekundę w PUBG? Dla realme GT 7 Pro to nic trudnego.

W innych grach również jest bardzo dobrze. Dla przykładu w Genshin Impact realme GT 7 Pro jest w stanie generować więcej klatek na sekundę niż iPhone 16 Pro Max. W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia ze smartfonem o najwyższej dostępnej wydajności w tym momencie. W polskich sklepach po prostu nie znajdziemy urządzenia mobilnego, które byłoby tak wydajne jak właśnie realme GT 7 Pro.

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko ruszyć palcem!

Obecność potężnego układu SoC pozwoliła na to, by realme GT 7 Pro zaoferował wiele funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jedną z nich jest chociażby optymalizacja obrazu w grach mobilnych. Co więcej? Chociażby edytowanie zdjęć z wykorzystaniem AI. Dzięki temu możliwe jest, dla przykładu, uratowanie poruszonej fotografii. O tym, jak przydatna może okazać się ta funkcja, nikogo przekonywać nie trzeba.

Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak coś zupełnie innego. Mamy tu na myśli funkcję, dzięki której AI zmienia swoje znaczenie dla przeciętnego użytkownika. Z czym do tej pory kojarzyłą się wam generatywna sztuczna inteligencja? Zapewne wielu odpowie, że z koniecznością pisania długich, szczegółowych promptów kierujących moc AI do poprawnego wykonania zleconego zadania. Z realme GT 7 Pro korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji jest znacznie prostsze – sprowadza się dosłownie do kilku ruchów palcem po ekranie.

O czym dokładnie mowa? O narzędziu Szkicownik AI, które producent udostępnia jako jeden z elementów systemowej nakładki. To właśnie dzięki niemu wcale nie musimy silić się na pisanie długich promptów, by wystarczająco mocno nakarmić algorytmy AI. Wystarczy, że uruchomimy Szkicownik AI i palcem naszkicujemy to, co chcielibyśmy, żeby znalazło się na obrazku. Dalsze kroki wykona za nas sztuczna inteligencja. To bardzo szybki i wygodny sposób na to, by szybko wygenerować ilustrację, której akurat potrzebujemy w danym momencie. Szkicownik AI można również wykorzystać do tego, by ozdobić zrobione przez nas zdjęcie ciekawą grafiką.

Gdzie jeszcze realme GT 7 Pro wykorzystuje sztuczną inteligencję? Chociażby w najpopularniejszych grach mobilnych. Przy jej pomocy może np. zwiększyć rozdzielczość wyświetlanej grafiki, by ta stała się wyraźniejsza. Może również posłużyć do zastosowania doskonale znanego z komputerów do gier z najwydajniejszymi kartami graficznymi – generowania dodatkowych klatek na sekundę i zwiększania płynności rozgrywki.

Smartfon nie zasługiwałby jednak na tytuł flagowego, gdyby nie odpowiedni wyświetlacz. W tym aspekcie również realme GT 7 Pro ma się czym pochwalić. Producent zastosował w nim ekran Eco OLED Plus, opracowany we współpracy z Samsungiem. Charakteryzuje się wyjątkowo szerokim spektrum wyświetlanych barw (120% DCI-P3), bardzo wysoką jasnością (szczytowo 6500 nitów), zadowalając się przy tym wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na energię.

Fotograficzny smartfon, który zabierzesz wszędzie. Nawet pod wodę!

Jak ważnym elementem współczesnego smartfona jest aparat nikogo przekonywać nie trzeba. Dość powiedzieć, że to jedno z najważniejszych kryteriów przy zakupie nowego telefonu. Wybierając określony smartfon przygotowujemy się na to, by z wykorzystaniem właśnie tego narzędzia uwieczniać ulotne chwile, które chcielibyśmy zapisać w pamięci na dłużej.

Dlaczego realme GT 7 Pro jest taki wyjątkowy w tym aspekcie. Wszystko dzięki oprogramowaniu zoptymalizowanemu pod kątem fotografii nie tylko na lądzie, ale również pod wodą. Tak, realme GT 7 Pro to smartfon wręcz stworzony do tego, by zabrać go na plażę czy na hotelowy basen. Wszystko za sprawą unikalnego trybu fotografii podwodnej, który debiutuje właśnie w tym urządzeniu. Co zyskujemy dzięki niemu?

Wystarczy zanurzyć telefon w wodzie, by ten automatycznie przełączył się w tryb fotografii podwodnej. Od tego momentu możemy polować na ujęcia, które z pewnością będziemy chcieli wywołać i powiesić na ścianie, gdy tylko wrócimy do siebie. Gdzie najlepiej wybrać się w celu zrobienia podwodnych zdjęć? Chociażby nad jedno z polskich jezior. Producent rekomenduje, by z trybu fotografii podwodnej korzystać w słodkiej wodzie.

Tryb podwodny nie jest jednak jedynym atutem aparatu w smartfonie realme GT 7 Pro. Warto zwrócić uwagę chociażby na zoom cyfrowy wykorzystujący AI, dzięki któremu można uzyskać przybliżenie nawet 120x. Aparat w realme GT 7 Pro jest też niezwykle szybki, dzięki czemu świetnie nadaje się do fotografowania przeróżnych form aktywności fizycznej. Od jazdy na rowerze, przez wyścigi samochodowe po zabawy ze zwierzętami, które nigdy nie usiedzą w jednym miejscu.

Energii do działania nie zabraknie

Na sam koniec wspomnijmy jeszcze o czymś, dzięki czemu nawet tak potężny układ SoC jak Qualcomm Snapdragon 8 Elite może pracować przez wiele długich godzin. Mamy tu na myśli baterię, której pojemność wynosi aż 6500 mAh. Gdy tylko energii zabraknie, szybko uzupełnimy ją przy pomocy ładowarki o mocy aż 120 W. Co prawda nie znajdziemy jej w zestawie sprzedażowym, ale producent planuje specjalne oferty, w ramach których będzie dodawana za darmo.

A co w sytuacji, gdyby do Polski zawitały syberyjskie zimy? Nie ma żadnego problemu. Bateria w realme GT 7 Pro została zoptymalizowana do pracy nawet w temperaturze -30 stopni Celsjusza.

Ile trzeba zapłacić, by realme GT 7 Pro zajął miejsce w naszej kieszeni? Wersja z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane użytkownika to koszt 4499 złotych. Za wariant z 512 GB pamięci trzeba zapłacić 4799 złotych. realme przygotowało też oferty na rozpoczęcie sprzedaży, w ramach których otrzymamy atrakcyjne benefity. W promocji, która potrwa do 15.12 realme GT 7 Pro z 256 GB pamięci kosztuje 3699 złotych, czyli aż 800 złotych taniej. Wariant z 512 GB to koszt 3999 złotych. W każdym przypadku producent dołącza jako gratis bardzo szybką ładowarkę o mocy 120 W.

Potęga AI w Twojej kieszeni? To właśnie realme GT 7 Pro z układem SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Co jeszcze potrafi? Najlepiej, gdy przekonasz się o tym samemu.

