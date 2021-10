Dying Light dostanie aktualizację na next-geny

Techland obiecuje poprawkę dla PS5 i XSX

Techland pomimo, że nie jest notowany na GPW to z pewnością jeden z największych konkurentów CD Projektu w Polsce, który dysponuje bardzo mocną marką wśród graczy. Dying Light 2 Stay Human jest obecnie najbardziej oczekiwaną grą na liście Steam i wiele osób spotkał zawód, gdy studio ogłosiło, że premiera zostaje przesunięta z grudnia 2021, na luty 2022. Dodatkowe miesiące mają pozwolić na wyeliminowanie błędów w grze. Ktoś bardzo nie chce powtórzyć debiutu jaki miał Cyberpunk 2077 w grudniu 2020 roku i trudno się temu dziwić.

Może się jednak okazać, że na osłodę dostaniemy wcześniej aktualizację dla pierwszej wersji Dying Light z 2015 roku. Oficjalne konto gry na Twitterze potwierdziło, że poprawka na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X/S jest w trakcie tworzenia. Nie mamy co prawda żadnych informacji kiedy mogłaby się pojawić, ale biorąc pod uwagę, że do premiery Dying Light 2 nadal zostało ponad 4 miesiące, to może w tym czasie gracze będą mieli okazję odświeżyć sobie ten tytuł, aby lepiej nastawić się na premierę nowej wersji. Trudno w tej chwili spekulować, ale możliwość gry w rozdzielczości 4K i przy 60 fps byłaby pewnie mile widziana.

Tym bardziej, że Dying Light to projekt w ciągłym rozwoju. Techland co jakiś czas przygotowuje dodatki i rozszerzenia do tego tytułu. Raptem 2 dni temu zapowiedziano nową zawartość do wersji Dying Light - Hellraid, wśród których znajdzie się nowa lokalizacja, nowa broń i nowe mikstury. To bardzo dobra strategia, która pozwala podtrzymać zainteresowanie tytułem, tym bardziej przed mocno oczekiwaną premierą. Trzymamy kciuki, aby więcej przesunięć nie było.