Techland robi konkurencję Świętemu Mikołajowi i rozdaje Call of Juarez: Gunslinger na Steamie. Chociaż gra ma już trochę lat, to jest naprawdę świetna i powinniście dać jej szansę.

Chociaż klimatem gra średnio wpisuje się w świąteczny czas, jest to naprawdę porządny prezent. Call of Juarez: Gunslinger, zaraz obok Red Dead Redemeption, jest jednym z najciekawszych tytułów, których akcja osadzona jest na Dzikim Zachodzie. Rodzimą produkcję możecie odebrać całkowicie za darmo na platformie Steam na komputerach osobistych, do 14 grudnia do godziny 19:00.

Call of Juarez: Gunslinger to czwarta odsłona westernowego cyklu pierwszoosobowych strzelanin. Wrocławskie studio w tym przypadku postawiło przede wszystkim na bardzo ciekawy sposób opowiadania historii - główny bohater, Silas Greaves, poluje na głowy legend takich jak Billy Kid czy Jesse James. Wszystkie misje są jednak retrospekcjami okraszonymi dodatkowymi komentarzami protagonisty. Stawia to Gunslingera w naprawdę interesującym świetle i jest to jeden z wielu powodów, dla których warto dać tej produkcji szansę.

Techland jakiś czas temu nabył wszystkie prawa do serii Call of Juarez, odkupując markę od Ubisoftu. Niestety, na razie przełożyło się to wyłącznie na port Gunslingera na Nintendo Switch. Kto wie, może dzięki prezentowi na Steamie ostatnia odsłona serii trafi do większego grona graczy, co przełoży się na podjęcie decyzji o sequelu.

Techland świętuje właśnie swoje 30. urodziny i z tego powodu dość obficie obdarowuje graczy. Wcześniej na platformie GOG do pobrania za darmo dostępne było Crime Cities, a w ostatni weekend za darmo można było sprawdzić Dying Light. Poza tym wrocławski deweloper przygotował masę promocji i przecen, więc jeśli jakaś z ich gier znajduje się na Waszej liście - prawdopodobnie nie będzie lepszego momentu, żeby dokonać zakupu.

Najnowsza gra Techlandu - Dying Light 2: Stay Human - zadebiutuje już w lutym przyszłego roku. Gra po wielu problemach niedawno pokryła się złotem, a podczas tegorocznej gali The Game Awards mogliśmy zobaczyć najnowszy zwiastun. Wszystko wskazuje na to, że pomimo kłopotów Techland nie obniży lotów i dostarczy nam godną kontynuację świetnie przyjętej pierwszej części.