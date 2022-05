Team podcast czy filmik? A może jedno i drugie?

2021 rokiem streamingu według ludzi z branży

Tytułowe pytanie jest o tyle zasadne, że zdaniem Tomasza Oreła, Head of Video Brothers Music, 2021 rok należał w Polsce do streamingu.

Nasz rynek notuje najbardziej dynamiczne przyrosty - Polacy spędzają o 230 proc. więcej czasu na słuchaniu muzyki, korzystając z płatnych platform streamingowych, na które poświęcają 23 godziny tygodniowo. Dobrze mają się również podcasty. Na Spotify mamy do dyspozycji ponad 1,5 mln produkcji tego typu, a sami podcasterzy - dotarcie do 160 rynków na świecie.

Pokrywa się to z przeprowadzonym w połowie zeszłego roku badaniem “Jakich podcastów słuchają Polacy?” wedle którego co trzeci z nas słucha czegoś w sieci. Im młodsza grupa wiekowa, tym więcej czasu spędza na tej “najświeższej” formie rozrywki. A że trudno doszukiwać się już zbieżności podcastów z radiem tradycyjnym a filmików ze “starą” telewizją, to tak zwany próg wejścia jest wciąż dla osób starszych trudny do przeskoczenia - mimo wielości aplikacji i łatwego dostępu do treści na telefonach komórkowych. Właśnie ta łatwość dostępności obrazów jest jedną z przyczyn ich dotychczasowych sukcesów. Pandemia i zmęczenie ikonicznością treści sprawiły, że od 2018, czyli tylko trochę później, ale podobnie jak na świecie, podcasty zaczęły się u nas szybko popularyzować.

Kto, co, kiedy i jak w sieci konsumuje?

Najczęściej słuchamy i oglądamy “internety” w wolnym czasie i przy innych czynnościach niewymagających skupienia całej uwagi, jak bieganie czy prasowanie. Obraz bywa potrzebny do skupienia i “zawieszenia” uwagi, więc słuchając trudniejszych audio niektórzy potrzebują zapatrzenia się w jeden punkt: drzewo za oknem (że zielone i uspokaja), jakiś szczegół na monitorze czy elementy wyposażenia pomieszczenia. Jeszcze kilka lat temu towarzyszyło nam bzyczenie tv lub tradycyjnego radia. Potem przenieśliśmy się do internetu.

Najchętniej słuchamy i oglądamy podobne rzeczy: popularno-naukowe, sportowe i kryminalne a od czasu pandemii - również o zdrowiu i finansach. Czyli to, czego w sieci szukamy do posłuchania, odzwierciedla kierunki, w jakich chcemy się prywatnie rozwijać - z korzyścią nie tylko dla nas samych, ale i rodziny czy przyjaciół, a nawet innych członków internetowych społeczności, którym potem doradzamy.

W obu źródłach szukamy coraz rzetelniejszych treści i dlatego za wyjątkową jakość płacimy bez oporów - choćby udostępniając w zamian coraz więcej szczegółowych danych o sobie i zgadzamy się na reklamy. A - jak na razie - lokowanie produktu niejako “przypadkiem” wydaje się łatwiejsze w video. I to właśnie YouTube jako jedyny oferuje program partnerski umożliwiający generowanie przychodów z reklam. Podcasty wciąż robi się niejako mimochodem "właściwej" reklamy produktu, np. promując naturalne kosmetyki przy okazji rozmowy o dobroczynnych właściwościach ziół ogrodowych…

Co ciekawe, podobno tylko co czwarty z nas zapamiętuje autora i tytuł słuchanej rzeczy, czyli kierujemy się właśnie tematami. Wydaje się że z video jest inaczej: szukamy raczej po konkretach i dopiero potem wpadamy w zestaw “podobnych”. Rzetelne rankingi najczęściej odtwarzanych, najciekawszych w danej dziedzinie czy najbardziej wartościowych filmów i podcastów wciąż raczkują.

Więcej słuchamy czy oglądamy?

Wyniki ostatnich badań, zarówno na słuchaczach, jak i oglądaczach, wskazują na bardziej dynamiczny rozwój słuchania, które lepiej wpisuje się w multitasking. Słuchanie łączymy często nawet z kilkoma innymi czynnościami - bez względu skąd wydobywa się dźwięk. A oglądanie wymaga skupienia na obrazowym medium.

Najciekawiej sprawa wygląda z samą muzyką. Nie tylko jej słuchamy oglądając (lub nie) teledyski, ale też słuchamy informacji i dyskusji o niej samej, o zespołach, gatunkach, instrumentach, itp. Istnieje wiele dziedzin, o których z powodzeniem można słuchać a materiały wcale nie muszą być tworzone w pełni profesjonalnym studiu. Coraz lepszy sprzęt i coraz mniejsze wymagania co do jakości nagrań ułatwiają robienie relacji “na żywo” lub “z potrzeby serca” w każdym momencie. Do łask już kilka lat temu wróciła klasyczna forma wywiadu jeden na jeden, ale rejestrowana np. w jadącym aucie czy prywatnej kawalerce. Niby nasza uwaga w internecie, zwłaszcza przy scrollowaniu, jest skupiona przez maksymalnie kilka sekund, a według badań słuchamy zdecydowanie dłuższych podcastów czy filmików. Wydaje się, że od podcastów blisko już do rozbudowanych asystentów głosowych, które będą niebawem towarzyszyć nam wszędzie i w różnych formatach - także video.

Youtuberzy czy podcasterzy?

Kto ostatecznie wygra walkę o czas użytkownika internetu? Youtuberzy czy podcasterzy? Serwisy streamingowe czy radia internetowe? A może sam użytkownik, który będzie samodzielnie mieszał podcasty z filmikami, “granie na żywo” z materiałami archiwalnymi i przeplatał je muzyką - tworząc coś na kształt własnego internetowego radia? Trend maksymalnej personalizacji wydaje się być nieunikniony i na pewno silniejszy niż rozstrzyganie co będzie budziło większe zainteresowanie. Kluczem do sukcesu dla wydawców jest na pewno dostępność i łatwość wyszukiwania pożądanych przez użytkowników treści. A także cała otoczka komunikacji z użytkownikiem w social mediach, bo m.in. o serialach (w tym przypadku audio) chcą rozmawiać nie tylko użytkownicy Netflixa…

Internetowa kultura obrazkowa miała się rozwijać w najlepsze i kierować ku coraz prostszym formom - bez tekstu lub ewentualnie z hasłami w napisach. Wybraliśmy jednak inaczej i zamiast upraszczać przekaz, twórcy go raczej profesjonalizują. Rodzaje i formy materiałów w sieci się przenikają, więc i stosowany wciąż w mediach podział na zwolenników tylko filmików lub tylko podcastów przestaje być, moim zdaniem, zasadny.

