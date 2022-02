Podcast Rogana od zawsze cieszy się sporą popularnością, lecz od jakiegoś czasu zdecydowanie nie jest to “dobra sława”. Najpierw rozpowszechnianie swojej opinii na temat szczepionek, co spowodowało głośne odejście Neila Younga ze Spotify, a następnie pojawiająca się w sieci kompilacja, w której podcaster na przestrzeni lat wielokrotnie wypowiada n-word.

Spotify nie było zadowolone z takiego obrotu spraw - tym bardziej, że do Younga dołączyli Joni Mitchell, Nils Lofgrena i India.Arie. Wszystkich z wymienionych artystów przerażało potencjalne rozpowszechnianie dezinformacji dotyczących COVID-19, a także sposób, w jaki odzywa się na temat innych ras.

Platforma musiała w końcu zareagować. Najpierw Spotify zdecydowało się na zaktualizowanie zasady dotyczących audycji o COVID-19, a później po kryjomu usunęło kilkadziesiąt odcinków podcastu Rogana, nie wydając żadnego oficjalnego komunikatu. Rogan postanowił wreszcie skomentować całą sytuację, przepraszając swoich słuchaczy za pośrednictwem wideo na Instagramie.

W oświadczeniu Joego słyszymy:

“Wiem, że dla większości ludzi nie ma sytuacji, w której białoskóra osoba mogłaby kiedykolwiek wypowiedzieć to słowo, nie mówiąc już o publicznym podcaście, i teraz się z tym zgadzam. Zamiast wypowiadać n-word, mogłem powiedzieć inne słowo. Myślałem, że dopóki jest to w kontekście, ludzie zrozumieją, co robię.”