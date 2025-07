Te tytuły rządzą w streamingu - najpopularniejsze filmy i seriale

Pierwsza połowa 2025 roku na Netflixie to prawdziwy kalejdoskop sukcesów, a liczby mówią same za siebie. Subskrybenci na całym świecie poświęcili ponad 95 miliardów godzin na oglądanie treści. To wynik, który przyprawia o zawrót głowy i pokazuje skalę zaangażowania widzów. Co ciekawe, niemal cały katalog, bo około 99% treści, które trafiły do rąk użytkowników, zostało uwzględnione w tym obszernym raporcie, dając nam niemal pełen obraz tego, co poruszało światową widownię.

Reklama

Duża różnorodność produkcji na Netflix

To, co od razu rzuca się w oczy, to rosnąca dominacja treści nieanglojęzycznych. Kiedyś platforma kojarzyła się głównie z amerykańskimi produkcjami, dziś ponad jedna trzecia wszystkich wyświetleń pochodzi z filmów i seriali w innych językach. To nie tylko statystyka, to potwierdzenie, że bariery językowe w świecie rozrywki znikają, a widzowie z otwartymi ramionami przyjmują historie z każdego zakątka globu. Wystarczy spojrzeć na pierwszą dwudziestkę piątkę najchętniej oglądanych seriali w tym półroczu – dziesięć z nich to produkcje spoza anglojęzycznego kręgu.

Co ciekawe, prawie połowa wszystkich wyświetleń oryginalnych seriali platformy w minionym półroczu pochodziła z produkcji, które zadebiutowały w 2023 roku lub nawet wcześniej. To niesamowite, jak seriale takie jak "Orange Is the New Black", "Ozark" czy hiszpański fenomen "Dom z papieru" utrzymują swoją popularność, generując ponad 100 milionów godzin wyświetleń każdy w ciągu zaledwie sześciu miesięcy.

Najchętniej oglądane seriale i filmy na Netflix

Na czele rankingu, z wynikiem 144,8 miliona wyświetleń, znalazł się serial "Dojrzewanie". To absolutny lider, który porwał miliony widzów na całym świecie. Zaraz za nim, z wynikiem 117,3 miliona wyświetleń, uplasował się długo wyczekiwany 2. sezon "Squid Game". Koreański fenomen znowu udowodnił swoją siłę, a jego kontynuacja to dowód na to, że widzowie wciąż łakną brutalnych i wciągających opowieści z dalekiej Azji. Co więcej, trzeci, finałowy sezon, "Squid Game", zdołał zgromadzić imponujące 71,5 miliona wyświetleń, zajmując trzecie miejsce. Łącznie wszystkie trzy sezony kultowego serialu wygenerowały 231 milionów wyświetleń. Kolejną pozycję, z wynikiem 61,3 miliona wyświetleń, zajął serial "Dzień zero" z Robertem De Niro w roli głównej. Tuż za nim uplasował się brytyjski "Tęsknię za tobą", który z 58 milionami wyświetleń udowodnił, że produkcje z Wielkiej Brytanii wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.

Najpopularniejsze filmy na Netflix 2025 - pierwsza połowa roku

Znowu w akcji Ostatnia kropla Lista marzeń Poza jurysdykcją Chaos Sekretne życie zwierzaków domowych 2 The Electric State Kontratak Ad Vitam (brak polskiego tytułu) Gru i Minionki: Pod przykrywką

Poza gigantami z pierwszej dziesiątki, w raporcie znajdziemy wiele innych ciekawych spostrzeżeń. Brytyjskie produkcje, poza "Dojrzewaniem" i "Tęsknie za tobą", nadal święciły triumfy, np. siódmy sezon "Black Mirror" (31 milionów wyświetleń). Korea Południowa, poza niekwestionowanym "Squid Game", dostarczyła wiele innych hitów, takich jak "Dobra robota" (35 milionów). Skandynawskie kryminały i dramaty zyskują na popularności, np. duńskie "Rezerwat" (34 miliony). Wśród dramatów dużą popularnością cieszył się "Świt Ameryki" (47 milionów). Komedie również miały swoje momenty – nowe serie, takie jak "Running Point" Season 1 (41 milionów) zyskały uznanie.

Prawdziwą nowością było pojawienie się wydarzeń na żywo, a konkretnie WWE. Od stycznia, wrestlingowe widowiska zgromadziły ponad 280 milionów godzin wyświetleń, w tym popularne "WWE Raw".

Najpopularniejsze seriale na Netflix 2025 - pierwsza połowa roku