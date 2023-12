Te smartfony Xiaomi żegnają stary system. Otrzymują aktualizację do HyperOS.

Xiaomi rozpoczyna aktualizację do HyperOS. Wiemy już które urządzenia w pierwszej kolejności otrzymają nową nakładkę systemową.

MIUI powoli odchodzi do przeszłości. Nakładkę po wielu latach zastępuje zupełna nowość, HyperOS. Nowość to głównie z nazwy, bowiem w praktyce wizualnie zmienia się niewiele — i nikt raczej nie będzie zszokowany tym, jak teraz działa i wygląda ich sprzęt. Nie zmienia to jednak faktu, że aktualizacje systemu zawsze są dużą rzeczą.

O HyperOS pierwszy raz usłyszeliśmy już jakiś czas temu. Teraz jednak aktualizacja trafia na wybrane smartfony i tablety firmy. Które mogą liczyć na aktualizację w pierwszej kolejności?

Aktualizacja HyperOS dla Xiaomi. Lista urządzeń, które otrzymają je w pierwszej kolejności

Startowa lista nie jest jakoś spektakularnie długa. I na ten moment firma startuje z aktualizacją dla:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Xiaomi Pad 6.

To jednak dopiero pierwsza ósemka, a kiedy uda się już z nią uporać — w kolejce czekać będą następne sprzęty. Zarówno tych sygnowanych Xiaomi, jak i Poco.

Kiedy aktualizacja do HyperOS? Xiaomi odpowiada

Powyższa lista ośmiu urządzeń znalazła się w pierwszej fali aktualizacji. Co to oznacza w praktyce? Jak twierdzi Xiaomi, wszystkie powyższe urządzenia mają doczekać się zamiany MIUI na HyperOS w pierwszym kwartale 2024 roku. Kolejne urządzenia muszą ustawić się w kolejce i cierpliwie zaczekać, a więcej na ten temat firma ma mówić już wkrótce na swoim Twitterze.