Smartfony Samsunga czeka rewolucja. Marka chwali się planami na przyszłość

Samsung z ciekawą wizją dotyczącą swoich smartfonów

„Przyszłość” bardzo często kojarzy nam się z zaawansowaną technologią, pozbyciem się codziennych problemów, wprowadzeniem nowych ułatwiających życie funkcji. Poza tym kojarzy się wielu z nas z futurystycznym wyglądem. Czymś na tyle abstrakcyjnym, że ciężko to sobie w głowie zwizualizować.

Samsung twierdzi, że jest w stanie coś takiego osiągnąć już za niedługo. Nowe smartfony zmienią wygląd do tego stopnia, że zachwycą konsumentów swoją niezwykłością. Być może to tylko puste słowa, które mają na celu podgrzać atmosferę, ale musicie przyznać, iż brzmi to wszystko intrygująco.

Wszystko kręci się wokół sztucznej inteligencji. Nie jest żadną tajemnicą, że producent wkręcił się w walkę o rozwijanie technologii AI. Firma potwierdziła, że pracuje nad nowymi formami dla smartfonów, w których to właśnie AI wiedzie prym. Prezes Samsung Mobile TM Roh powiedział, że nowa era mobilnej AI wymaga opracowywania nowych specyfikacji sprzętowych, innej wydajności oraz nowego formatu urządzeń. Zmiany w wyglądzie zdają się więc niemożliwe do uniknięcia.

Jak miałaby wyglądać przyszłość telefonów Samsunga?

Źródło: World of Samsung

W praktyce oznacza to, że należy spodziewać się przede wszystkim nowości związanych ze składanymi smartfonami. Samsung od dłuższego czasu ma w swojej ofercie serię telefonów Z Fold. Pogłoski o Galaxy Z Fold 6 Slim pojawiły się już w kilku donosach. Wszystkie one wskazują na to, że premierę będzie mieć w okolicach października. Jak nazwa wskazuje, ma być to cieńsza wersja modelu Z Fold 6.

Węższe produkty Samsunga to jednak nie jest przyszłość, którą zapowiada TM Roh. Marka cały czas pracuje nad koncepcjami różnych rozwiązań związanych ze składanymi telefonami, w tym również trójdzielnie. Podział dużego ekranu na trzy części, pozwala na umieszczenie w urządzeniu znacznie większego wyświetlacza, lecz konstrukcja musiałaby być grubsza. Moglibyśmy w ten sposób nosić w kieszeni cały „tablet”. TM Roh uważa również, że smartfony wykorzystujące możliwości AI, powinny dysponować innym portem do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Co ciekawe, Samsung zapowiedział opracowywanie rozwiązania, które miałoby wpłynąć na niższe ceny składanych telefonów. Wszystko to jednak wciąż sfera pogłosek i domysłów. W przypadku osiągnięcia progresu w tej sprawie producent na pewno pochwali się wynikami. Tymczasem na razie jedyne, co nam pozostało to czekać.