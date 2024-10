Te liczby nie kłamią. Polacy kochają YouTube

Choć to wydarzenie przede wszystkim skierowane do reklamodawców i twórców internetowych, przedstawiciele YouTube Polska i Google Polska chętnie podzielili się z widownią kilkoma statystykami na temat platformy pochodzącymi z badania które przygotował Kantar i które dotyczą oglądalności YouTube w Polsce. Okazuje się, że Polacy spędzają średnio 50 minut dziennie na tej platformie, a aż 81% polskich widzów uznaje YouTube za swoją ulubioną platformę wideo, co znacznie przewyższa średnią konkurencji, która wynosi 69%. Badanie ujawnia również, jak z YouTube korzysta pokolenie Z, czyli osoby w wieku 18–26 lat. Dla nich YouTube to główne źródło treści wideo, a 78% z nich przyznaje, że to właśnie tę platformę oglądają najczęściej, co również przewyższa średnią konkurencyjną, wynoszącą 60%.

Dodatkowo, dla młodych ludzi YouTube to ulubione miejsce do oglądania teledysków. YouTube inspiruje również do rozmów. 78% polskich widzów przyznaje, że treści z tej platformy często stają się tematem dyskusji. Co więcej, twórcy YouTube cieszą się dużym zaufaniem – 77% pytanych uważa ich treści za wiarygodne, podczas gdy inne platformy mają w tej kategorii tylko 66%. Co ciekawe, YouTube coraz częściej staje się alternatywą dla tradycyjnej telewizji. Z badania wynika, że 70% widzów korzystających z YouTube na smart TV woli oglądać treści na tej platformie niż w tradycyjnej telewizji liniowej.

YouTube w Polsce nie ma sobie równych. YouTube Festival 2024 za nami

W ramach tegorocznej odsłony YouTube Festival ogłoszono również kolejną edycję YouTube Works Awards 2024:

Nagrody przyznawane będą w kilku kategoriach: "Unskippable" Creative, Ingenious Insight, Action Driver, Force for Good, The Underdog, Full Funnel Marketing on YouTube, Tech Pioneer oraz Grand Prix – nagrodę główną, a tytuł ten przyznany będzie wyjątkowej kampanii wybranej spośród wszystkich zgłoszonych prac. Zgłoszenia można wysyłać do 15 listopada 2024 na stronie dedykowanej wydarzeniu, a ogłoszenie zwycięzców planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.