Nowa funkcja Dokumentów Google trafia do użytkowników. Zmienia zasady gry

Dokumenty Google wdrażają nową funkcję. To narzędzie jeszcze nigdy nie było tak potężne!

Dokumenty Google to dla wielu z nas nie tylko najpopularniejsze, ale też najchętniej wybierane, narzędzie do edycji dokumentów. Czy kogokolwiek to dziwi? Myślę, że nie powinno. Jest multiplatformowe, darmowe, przystępne dla każdego użytkownika. A przede wszystkim... to po prostu działa.

Internetowy Gigant regularnie jednak rozwija swój produkt, co jakiś czas serwując mu nowe funkcje. Teraz w ręce użytkowników trafia usprawnienie, które zapowiedziane zostało jeszcze w kwietniu. Dzięki niemu organizacja w dokumentach staje się wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowy sposób organizacji w Dokumentach Google. Usprawnienie, które ucieszy twórców i użytkowników

To jedna z tych zmian w Dokumentach, z której użytek zrobią zarówno twórcy (pomoże im to łatwiej organizować pliki), jak i czytelnicy (dzięki niej sprawniej dotrą do interesujących treści). Nowy system organizacji bazuje na dostępnym już od dawna wyświetlaniu konspektu. Tym razem jednak, zostaje ono wzniesione na znacznie wyższy poziom.

Teraz bowiem możemy robić zakładki w dokumentach, co Google porównuje do posiadania kilku arkuszy. Tworzone w ten sposób materiały można dowolnie przestawiać, a dostęp do nich jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Google przygotowało także przykłady tego, w jaki sposób można będzie skorzystać z nowej funkcji:

Menedżer ds. marketingu może stworzyć brief kampanii przy użyciu różnych, skoncentrowanych zakładek dla budżetu, celów i kreatywnych pomysłów.

Lider sprzedaży tworzący szablony prezentacji może teraz mieć dedykowane zakładki dla każdej branży lub terytorium.

Przedstawiciel obsługi klienta może utworzyć zakładki dla każdego rozwiązania, aby rozwiązać typowe problemy związane z obsługą klienta.

Kierownik projektu może utworzyć zakładkę dla budżetu, ról i obowiązków, celów i kluczowych dat, aby jego zespół roboczy mógł pozostać na bieżąco.

Menedżer zespołu może prowadzić rejestr rutynowej dokumentacji, takiej jak cykliczne notatki ze spotkań, agendy, przeglądy wydajności i kwartalne aktualizacje planowania.

Co równie istotne: poza zakładkami, możemy jeszcze tworzyć podzakładki - by jeszcze bardziej ustrukturyzować tworzone przez nas materiały. W ten sposób otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie.

...zakładka budżetu może zawierać podzakładki dotyczące kosztów podróży i opłat agencyjnych lub zakładka składu zespołu może zawierać podzakładki wyjaśniające role i obowiązki każdego zespołu.

-- czytamy w opisie nowej funkcji przygotowanym przez Google. Dokumenty Google automatycznie otworzy boczny panel zakładkami, jeśli dokument będzie zawierał dwa lub więcej elementy.

Nowa opcja Dokumentów Google już trafia do użytkowników. Google rozpoczęło jej wdrażanie

Jak wszystkie aktualizacje Google -- ta również swoje potrwa. Pierwsi użytkownicy otrzymują ją już teraz -- do kolejnych trafić ma w niedalekiej przyszłości. Jak zwykle jest to proces, który rozciągnięty będzie przez kilka tygodni. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Takich dopalaczy Dokumenty nie miały od dawna - jest na co czekać!