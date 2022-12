Kacper przygotowuje dla Was nasze coroczne zestawienie najlepszych gier, ale głosowanie jest na razie tajne, więc nie ujawniamy, jakie tytuły zwyciężyły. Niedługo poznacie naszych kandydatów i rankingi, ale zanim to nastąpi postanowiliśmy omówić najciekawsze gry i trendy z 2022 roku, które wbiły nam się w pamięć. A tych nie brakowało. Na zachętę dodamy, że w trakcie rozmowy poruszyliśmy też temat przyszłości Switcha - konsoli, która święci triumfy, ale chyba powinna doczekać się już nowszej wersji lub następstwa.

Tylko czy Nintendo będzie mieć równie dobrą propozycję dla wszystkich graczy, co uniwersalny i wszechstronny Switch? I co z remake'ami gier - czy powinni być uwzględniane w rankingach najlepszych tytułów danego roku? Na koniec czekają na Was nasze typy gier, które powinny doczekać się remake'ów - nawet jeśli na tę chwilę wydaje się to szaloną koncepcją. Rozmawiali Konrad Kozłowski i Kacper Cembrowski. Miłego słuchania!

Gry z 2022 roku - jakie tytuły warto nadrobić?

