Oto nowości od TCL na MWC 2024. Ceny jak zwykle zaskakują

"Rok 2024 jest istotnym momentem dla naszej dynamicznie rozwijającej się marki mobilnej. Ciągle przekraczamy granice, czyniąc naszą technologię coraz bardziej dostępną" - powiedział Aaron Zhang, dyrektor generalny TCL Communication. "Dziś wprowadziliśmy na rynek naszą najbardziej wszechstronną gamę urządzeń NXTPAPER oraz smartfony z serii 50, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Nasze portfolio zostało zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby każdego stylu życia".

Trzecia generacja urządzeń NXTPAPER oferuje komfort dla oczu, eliminując odbłyski i redukując emisję niebieskiego światła. Modele, takie jak tablet TCL NXTPAPER 14 Pro, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem podczas tegorocznej edycji targów CES 2024. 14-calowe tablety TCL NXTPAPER zostały zaprezentowane również podczas MWC 2024.

TCL NXTPAPER 11, wyposażony w 11-calowy wyświetlacz 2K z technologią NXTPAPER 2.0, oferuje doskonałą redukcję niebieskiego światła oraz jasność do 500 nitów. Jest to najlżejszy w swojej kategorii tablet, zapewniający komfort i czytelność ekranu przy każdych warunkach oświetleniowych.

Oferta na MWC 2024 obejmuje także smartfony TCL NXTPAPER, w tym modele TCL NXTPAPER 40 i TCL NXTPAPER 40 5G, które zostały nagrodzone podczas CES 2024 Innovation Award for Mobile Devices.

Nowe modele z serii TCL 50, takie jak TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 i TCL 501, zapewniają szybki dostęp do Internetu bez względu na miejsce i czas. Oferują one naprawdę pożądną specyfikację sprzętową przy okazji niewielkich cen, przez co szybko zdobywają popularność wśród konsumentów.

TCL 50 5G to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują zarówno wydajnego narzędzia do pracy, jak i urządzenia zapewniającego rozrywkę. Wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz HD+ 90 Hz oraz duży zasób pamięci, stanowi całkiem ciekawą propozycję na rynku.

TCL 50 SE to propozycja dla miłośników rozrywki, oferująca duży 6,8-calowy wyświetlacz FHD+ oraz dźwięk DTS 3D. Z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, ten smartfon pozwala na naprawdę wiele.

Dodatkowo, TCL wprowadza na rynek amerykański modele TCL 50 XL NXTPAPER 5G i TCL 50 XE NXTPAPER 5G, rozszerzając swoją ofertę na kolejne rynki.

Nowa seria kluczy sprzętowych TCL LINKKEY oraz router TCL LINKHUB HH132 Pro umożliwiają szeroki dostęp do sieci 5G w przystępnej cenie. Co więcej, TCL zaprezentował nowe słuchawki douszne z serii TCL MOVEAUDIO, zapewniające krystalicznie czyste połączenia oraz doskonałą jakość dźwięku. Zestawione z atrakcyjną ceną, te słuchawki mogą być jednym ze sprzedażowych hitów nadchodzących świątecznych promocji.

Ceny / dostępność urządzeń

Seria TCL 50:

TCL 50 5G: cena sugerowana od 149 euro; dostępność w regionie EMEA planowana na drugi kwartał 2024 roku.

TCL 50 SE: cena sugerowana od 149 euro (wersja 128 GB) i od 169 euro (wersja 256 GB); dostępność w regionie EMEA planowana na drugi kwartał 2024 roku.

TCL 505: cena sugerowana od 99 euro (wersja 64 GB) i od 109 euro (wersja 128 GB); dostępność w regionie EMEA planowana na drugi kwartał 2024 roku.

TCL 501: cena sugerowana od 59 euro; dostępność w regionie EMEA planowana na drugi kwartał 2024 roku.

Urządzenia NXTPAPER:

TCL 40 NXTPAPER: dostępny już teraz w regionie EMEA, cena sugerowana 899 PLN.

TCL 40 NXTPAPER 5G: dostępny już teraz w regionie EMEA, cena sugerowana 999 PLN (możliwy rabat o 100 zł w trakcie sezonu promocji).

TCL NXTPAPER 11: dostępny już teraz w regionie EMEA, cena sugerowana 1 199 PLN.

Inne:

TCL LINKHUB HH132 Pro: dostępny na całym świecie jeszcze w tym roku.

TCL LINKKEY IK512: dostępny w regionie EMEA planowany na czwarty kwartał 2024 roku.

Słuchawki douszne TCL MOVEAUDIO Go:

Cena sugerowana: 29 euro; dostępność w regionie EMEA planowana na drugi kwartał 2024 roku.