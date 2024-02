Najlepszy tani tablet dla dziecka: Nasze TOP 10

Wybór odpowiedniego tabletu dla dziecka to niełatwe zadanie. Wielu rodziców szuka urządzenia, które nie tylko zapewni rozrywkę, ale także będzie wspierać rozwój edukacyjny pociech. Wybór taniego tabletu będzie również wskazany, jeśli urządzenie ma towarzyszyć małemu dziecku. W przypadku maluchów istnieje większe prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia. Zniszczenie taniego tabletu będzie mniej bolesne. Mamy więc kilka propozycji – od takich za niespełna 400 zł, aż do niemal 1300 zł.

TCL Tab 10

Cena: od 719 zł

Marka TCL pokazuje, że ich specjalność to nie tylko tanie telewizory. Mamy też niedrogi tablet, na który warto zwrócić uwagę. Model TCL Tab 10 został wyposażony w ekran HD o przekątnej 10,1, który wykonano w technologii IPS. Na pokładzie procesor MediaTek MT8768E, 32 GB pamięci wbudowanej i 3 GB pamięci RAM. Całość działa na Androidzie 11. Złącza USB Typ-C i gniazdo słuchawkowe umożliwiają wygodne podłączenie różnych urządzeń.

Acer Enduro Urban T3

Cena: od 699 zł

Tablet Acer Enduro Urban T3 to urządzenie chronione szkłem Corning Gorilla Glass z powłoką antybakteryjną. Ma ono zapewnić ciągłą ochronę – zarówno przed zadrapaniami i drobnoustrojami. Dodatkowo wszystkie pozostałe elementy tego urządzenia pokryte są powłoką z jonami srebra, co stanowi kompleksową barierę zabezpieczającą urządzenie przed bakteriami. Dzięki certyfikatom MIL-STD-810H i standardowi IP53, tablet spełnia nieco wyższe wymagania dotyczące odporności na warunki atmosferyczne i mechaniczne, niż niektóre propozycje oferowane przez konkurencję. To głównie przez te parametry warto rozważyć go, jako urządzenie, z którego będą korzystać dzieci.

Lenovo Tab P11 2 gen.

Cena: od 1299 zł

Lenovo Tab P11 drugiej generacji to najdroższa propozycja w naszym rankingu tanich tabletów. Urządzenie zwraca na siebie uwagę bogatym zestawem funkcji, które sprawiają, że jest to godny uwagi wybór dla rodziców poszukujących odpowiedniego tabletu dla swojego dziecka. Mamy tu 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2K, który gwarantuje czysty obraz oraz dźwięk, wspierany przez system głośników sygnowanych technologią Dolby Atmos. Tablet wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 oraz nawet do 128 GB pamięci (w zależności od wybranej wersji). Funkcja podzielnego ekranu systemu Android 12L umożliwia pracę na dwóch aplikacjach jednocześnie, co może być przydatne zarówno w czasie nauki, jak i zabawy. Warto również podkreślić funkcję specjalnego trybu czytania, który sprawia, że korzystanie z tabletu staje się bardziej komfortowe dla oczu. Mamy też możliwość szkicowania i edytowania grafiki za pomocą pióra Lenovo Precision Pen 2, które można dokupić osobno. Zapewnienie aktualizacji systemu operacyjnego przez kolejne trzy lata oraz dwie kolejne wersje systemu Android po 12L to dodatkowy atut przemawiający za tym urządzeniem.

Lenovo Tab M9

Cena: od 549 zł

Dzięki cienkiej obudowie i lekkiej konstrukcji Lenovo Tab M9 to kolejny idealny towarzysz podróży w naszym rankingu. Na pokładzie ekran HD o przekątnej 9" oraz dwugłośnikowy system stereo wspierany przez technologię Dolby Atmos. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80. Mamy też 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci. Nie zabrakło też gniazda na kartę pamięci MicroSD. Tryb czytania oraz certyfikat TÜV Eye Care zapewniają komfort podczas długich sesji spędzanych przed ekranem. Producent gwarantuje 3-letnie aktualizacje zabezpieczeń.

Xiaomi Redmi Pad SE

Cena: od 799 zł

Xiaomi Redmi Pad SE to tablet wyposażony w 11-calowy wyświetlacz FHD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Dodatkowo, tryb ochrony oczu z obniżeniem poziomu niebieskiego światła oraz certyfikacja TÜV zapewniają komfortowe korzystanie z urządzenia nawet przez długi czas. Urządzenie wyposażono w 4 głośniki ultra-linear, które wspiera technologia Dolby Atmos. Model zasilany jest przez procesor Snapdragon 680. Dzięki baterii o pojemności 8000 mAh tablet może działać przez cały dzień. Urządzenie wspiera ładowanie o mocy 10 W. Tablet Redmi Pad SE idealnie nadaje się również do wideorozmów. Na pokładzie mamy bowiem przedni aparat z matrycą 5 MP, funkcję inteligentnego centrowania portretów oraz 4 mikrofony kierunkowe.

Lenovo Tab M11

Cena: od 899 zł

Lenovo Tab M11 to propozycja, która przyciąga uwagę zarówno ceną, jak i zestawem funkcji, które mogą zainteresować rodziców szukających tabletu dla swojego dziecka. Urządzenie oferuje 10,95-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 px i częstotliwości odświeżania 90 Hz, co przekłada się na optymalne doznania wizualne podczas oglądania filmów czy pracy z treściami multimedialnymi. Dodatkowo cztery głośniki stereo, dostrojone przez Dolby Atmos, zapewniają przyzwoitą jakość dźwięku. Sercem tabletu jest procesor MediaTek Helio G88. Tablet ten jest wyposażony w pojemną baterię o pojemności 7040 mAh, która zapewni nawet do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Funkcja dzielenia ekranu oraz tryb czytania dodatkowo rozszerzają możliwości tabletu. Rysik Lenovo Tab Pen, który jest częścią zestawu, pozwala na swobodne tworzenie notatek i rysunków, co może spodobać się dzieciakom. Warto także zaznaczyć, że tablet ten jest odporny na kurz i wodę, co sprawia, że jest bardziej wytrzymały na tzw. nieplanowane sytuacje kryzysowe... ;)

Lenovo Tab M10 3 gen.

Cena: od 660 zł

Sercem tabletu Lenovo Tab M10 trzeciej generacji jest procesor UNISOC T610. Urządzenie oferuje wyświetlacz IPS WUXGA o rozdzielczości 1920 x 1200 px. Warto zwrócić uwagę na certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego TÜV Low Blue Light, który potwierdza, że ekran pozwoli odpowiednio zadbać o oczy. Dzięki lekkiej konstrukcji urządzenie sprawdzi się w podróży. Tablet oferuje także funkcję trybu czytania. Symulacja matrycy kolorów stron drukowanych książek sprawia, że urządzenie upodabnia się nieco do czytnika e-booków. To dobry wybór dla rodzin z dziećmi dzięki fabrycznie zainstalowanej aplikacji Google Kids Space oraz funkcji kontroli rodzicielskiej Family Link.

Nokia T10 TA-1472

Cena: od 599 zł

Nokia T10 TA-1472 to mały tablet, który doskonale sprawdzi się zarówno do nauki, jak i podczas rozrywki. Działa w oparciu o system Android 12, zapewniając nie tylko wysoką wydajność, ale także bezpieczeństwo i funkcjonalność. Jednym z jego głównych atutów (oczywiście o ile szukamy czegoś małego) jest ekran o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1280 x 800 px. Procesor UNISOC T606 i 3 GB pamięci RAM gwarantują optymalne działanie mniej wymagających aplikacji. Wbudowana pamięć to 32 GB. Tablet charakteryzuje się także dużą lekkością, więc będzie idealnym towarzyszem podróży.

Samsung Galaxy Tab A9

Cena: od 913 zł

Samsung Galaxy Tab A9 będzie kolejnym przyjaznym dla portfela wyborem dla rodziców szukających odpowiedniego tabletu dla dziecka. Ekran oferuje tu odświeżanie na poziomie 90 Hz, co pozwala na płynne przeglądanie treści oraz dobre doznania wizualne. Wbudowana pamięć może sięgać nawet 128 GB. Mamy też możliwość jej rozszerzenia za pomocą karty microSD (do 1TB). Funkcja podziału ekranu umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie, co może być przydatne podczas nauki lub zabawy. Kompatybilność z innymi urządzeniami Galaxy dodatkowo ułatwia integrację z istniejącym ekosystemem, jeśli w domu wykorzystywane są inne urządzenia z tej rodziny produktów.

Blackview Tab A7 Kids

Cena: od 399 zł

Blackview Tab A7 Kids to tablet stworzony specjalnie z myślą o młodszych użytkownikach, co widać już na pierwszy rzut oka. Urządzenie jest przeznaczone dla dzieci do 12 roku życia. Na pokładzie mamy 10,1-calowy wyświetlacz IPS. Podwójne głośniki mają zapewnić czysty dźwięk bez potrzeby używania słuchawek. Za płynność działania odpowiada 4-rdzeniowy procesor i 3 GB pamięci RAM. Nie oczekujmy jednak cudów – urządzenie kosztuje niespełna 400 zł. Warto było jednak odnotować obecność tego sprzętu w naszym zestawieniu. Jako jedyny powstał specjalnie z myślą o maluchach.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.