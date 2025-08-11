F1: Film znów w najlepszych kinach. Ostatnia szansa na genialne widowisko

Blisko 800 tysięcy widzów w Polsce to fenomenalny wynik "F1: Film", a teraz film wraca do IMAX. Dowiedz się, kiedy go zobaczysz.

Tegoroczne lao bezsprzecznie należy do jednego filmu – "F1" okazał się najbardziej kasowym i najgłośniejszym tytułem. Ten spektakularny obraz wyreżyserowany przez Josepha Kosinskiego pobił rekordy popularności. Od premiery pod koniec czerwca film zarobił na świecie ponad 570 mln dolarów, co czyni go najpopularniejszym filmem roku i jednocześnie największym sukcesem w dotychczasowej karierze Brada Pitta. W samych Stanach Zjednoczonych obraz zgarnął ponad 178 mln dolarów, a poza USA – ponad 392 mln dolarów.

Popularność "F1" nie ominęła także Polski – w rodzimych kinach film nie schodził z czołówki box office przez kolejne tygodnie, przyciągając tłumy widzów: według serwisu sfp.org.pl w sumie w naszym kraju sprzedało się już ponad 777 tysięcy biletów na tę produkcję!

Dlaczego warto zobaczyć F1: Film właśnie w IMAX?

Pokazy w technologii IMAX są (dla mnie) absolutnie wyjątkowym doświadczeniem i właśnie ten film został stworzony z myślą o wielkim ekranie. Realistyczne zdjęcia z kamer ukrytych w bolidach, spektakularne ujęcia torów i efekt bardzo mocnego dźwięku przestrzennego sprawiają, że czujemy się jak na torze. Film zrealizowano w rozszerzonym formacie IMAX, więc przez cały czas wypełnia ogromny ekran. To zupełnie inne obcowanie w filmem, niż na zwykłej sali kinowej.

Kiedy i gdzie obejrzeć ponownie F1 w IMAX?

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć "F1" na największym ekranie: film wróci do wybranych kin IMAX już od 15 sierpnia! Sieć Cinema City potwierdziła wznowienie seansów, chociaż dokładny repertuar nie jest jeszcze dostępny. Szczegółowe godziny i miejsca projekcji pojawią się wkrótce na oficjalnej stronie Cinema City.

O czym opowiada film F1: Film?

https://www.youtube.com/watch?v=ge_ABjtYx88&t=7s&pp=ygUIZjEgaW1heCA%3D

Fabuła filmu skupia się na postaci Sonny’ego Hayesa (Brad Pitt), legendy wyścigów, który po latach wraca na tor, by uratować pogrążony w kryzysie zespół Formuły 1 i poprowadzić go do zwycięstwa. W tej walce towarzyszy mu utalentowany, choć niedoświadczony młody kierowca, którego musi nauczyć nie tylko tajników jazdy na granicy ludzkich możliwości, ale też radzenia sobie z presją i rywalizacją. To klasyczna, ale niezwykle emocjonująca opowieść o sile charakteru, odwadze, poświęceniu i wyzwaniach, z jakimi mierzą się zawodnicy Formuły 1 zarówno na torze, jak i poza nim.