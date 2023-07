Definicja półki premium w telewizorach miniLED. Recenzja TCL C845

TCL C845 to przede wszystkim dwie technologie: miniLED i QLED

C845 imponuje między innymi technologią miniLED — wykorzystując tysiące diod, model ten zapewnia naprawdę fenomenalną jakość obrazu, która zostawia w tyle modele UHD. Do tego QLED, czyli Quantum Dot LED, to zaawansowana technologia, która przynosi wiele korzyści w zakresie jakości obrazu. Poza takimi cechami jak intensywne kolory, doskonały kontrast czy wysoka jasność, przekłada się to jeszcze między innymi na szersze kąty widzenia czy większą trwałość. QLED sprawia, że niezależnie od tego, gdzie siedzimy w pomieszczeniu, będziemy widzieć wszystko, co jest wyświetlane na telewizorze w dobrej jakości. Ponadto kropki kwantowe wykorzystywane w telewizorach QLED są odporne na degradację i utratę jakości przez długi czas — co jest niezwykle istotne w przypadku telewizorów za takie pieniądze.

Dwukrotnie większa jasność względem poprzednika

W przypadku jakości obrazu, TCL C845 wyróżnia się również dzięki funkcji 4K HDR PREMIUM 2000 i odświeżaniu 144Hz Motion Clarity Pro. Telewizor zapewnia jasność wyjściową aż do 2000 nitów, czyli dwukrotnie większą niż poprzednik, co oznacza niezwykle czysty i szczegółowy wyświetlacz. To kolejny element sprawiający, że treści na ekranie są jeszcze bardziej realistyczne, a kolory i detale są precyzyjnie odwzorowane.

Do tego mamy tutaj do czynienia z niemal dwukrotnie zwiększoną liczbą stref lokalnego wygaszania niż w poprzedniku, co daje jeszcze lepszą kontrolę podświetlenia i kontrastu, zbliżając się pod tym względem do OLED-ów. C845 to po prostu wizualna rewelacja i relaks dla naszych oczu. Jak wspomniałem wcześniej, C845 korzysta również z technologii QLED, która odgrywa ważną rolę w kwestiach wizualnych. Dodatkowa warstwa w technologii kropek kwantowych sprawia, że telewizor dostarcza intensywne kolory i niesamowite odwzorowanie obrazu. Wszystkie kolory są intensywne — niezależnie od tego, czy mówimy o czerni, czy jaskrawych barwach.

Telewizor w wariancie 65 cali przyszło mi testować w okolicach premiery Diablo IV — i jak możecie zobaczyć powyżej, Sanktuarium w tej kolorystyce robi jeszcze większe wrażenie. A skoro już o gamingu mowa — bo ten temat jest najbliższy mojemu sercu — to skupmy się właśnie na udogodnieniach dla gamerów.

C845 to telewizory „gamingowe”

TCL C845 oferuje również wiele funkcji gamingowych — takie udogodnienia to ostatnio norma u większości producentów i TCL wcale pod tym względem nie odstaje. Mamy tu bowiem do czynienia z Game Master PRO 2.0, czyli modułem stworzonym specjalnie dla graczy, który pozwala cieszyć się niezwykłą płynnością, najniższymi możliwymi opóźnieniami i najlepszymi ustawieniami obrazu do gier.

Moduł GRA zapewnia dodatkowy upłynniacz obrazu o częstotliwości odświeżania 240 Hz GAME ACCELERATOR — i to robi ogromną różnicę, szczególnie w dynamicznych produkcjach sieciowych. Jak już wielokrotnie pisałem, takie udogodnienie to zwyczajnie „cheaty w prawdziwym życiu”. Telewizor posiada również HDMI 2.1, ALLM, nowy panel Game Bar oraz wsparcie dla technologii Freesync Premium Pro.

Możemy wybrać ustawienia telewizora dostosowane do takich gatunków gier jak RPG czy FPS, zdecydować się na wspomaganie celowania, dzięki czemu w centrum ekranu będzie wyświetlana specjalna „kropka”, zrobić zrzut ekranu czy kontrolować ilość klatek na sekundę, a także takie funkcje jak HDR, VRR (dynamiczna zmiana częstotliwości odświeżania klatek) czy ALLM (automatyczne włączenie trybu gry z najniższym input-lagiem). Nie wiem, czy można C845 nazwać „gamingowym telewizorem” — chyba plaga „sprzętów dla graczy” nie dotknęła jeszcze rynku telewizorów, jednak bez dwóch zdań ta propozycja TCL spełni wszelkie wymagania graczy; wiem to z autopsji.

Solidny dźwięk, ale co soundbar, to soundbar

Jeśli chodzi o dźwięk, to TCL C845 posiada system ONKYO 2.1. Producent deklaruje, że specjalnie zaprojektowane głośniki ONKYO 2.1 Sound System dostarczają czysty i precyzyjny dźwięk, który sprawia, że doświadczenie jest bardziej realistyczne i klarowne. Seria C845 obejmuje dwa głośniki ONKYO z wbudowanym subwooferem, który dostarcza mocniejsze basy.

Dźwięk faktycznie jest bardzo klarowny — i chyba głośnik na plecach telewizora jest lepszym i bardziej estetycznym rozwiązaniem, niż doczepiony soundbar na dole, jak było w przypadku między innymi w serii EC780 (dzięki temu ramki w C845 są naprawdę cienkie i telewizor wygląda fenomenalnie), ale trzeba iść na kompromisy. Niestety, soundbara to nie zastąpi, ale jeśli nie macie audiofilskich zaciągów, powinniście być całkowicie usatysfakcjonowani.

Należy również wspomnieć o funkcji IMAX Enhanced, która spełnia najwyższe standardy certyfikacji w zakresie kalibracji, rozdzielczości, kolorów, jasności, kontrastu, ramek i dźwięku, co ma zapewniać wrażenia dźwiękowe i wizualne na miarę kina. Hasło „kino w domu” jest już nieco nadużywane i wydaje mi się, że przestało robić już takie wrażenie — ale wypada o tym wspomnieć.

Google TV i inteligencja

TCL C845 jest wyposażony w system Google TV. Co najważniejsze w Smarcie — Google TV daje dostęp do szerokiego zakresu aplikacji, wliczając w to te najczęściej używane, takie jak YouTube, Netflix, Spotify, Amazon Prime Video i wiele więcej. Do tego system oferuje interfejs użytkownika oparty na przeglądanej zawartości, co przekłada się na to, że zaraz po wejściu na „stronę domową” będziemy mieli do czynienia z mnóstwem spersonalizowanych rekomendacji.

Sama nawigacja w Google TV jest intuicyjna, przyjazna i bardzo prosta, a wszystko działa dość płynnie... co w przypadku Smart TV wcale nie jest takie oczywiste. Możemy łatwo poruszać się po menu za pomocą pilota telewizora, smartfona (po połączeniu telewizora ze swoim inteligentnym domem) lub za pośrednictwem głosowego sterowania; C845 oczywiście posiada wbudowanego Asystenta Google.

Do tego telewizor jest inteligentny, co było bardzo wygodne — można połączyć go ze swoim domem (co było dla mnie najważniejsze — działa bez problemu z HomeKitem i wspiera AirPlay), więc korzystanie z tego telewizora jest niezwykle wygodne. Szkoda jedynie, że sam telewizor nie jest smart hubem — mam nadzieję, że pod tym względem wkrótce inni producenci zastosują u siebie pomysł Samsunga.

…i jeszcze sztuczna inteligencja

TCL C845 wykorzystuje funkcje oparte na — a jakże — sztucznej inteligencji, aby optymalizować obraz i dźwięk. AI Color odbiera obrazy, dostosowując wielkość kolorów, nasycenie i kontrast, aby uzyskać najbardziej realistyczne odwzorowanie obrazu. AI Clarity analizuje obrazy na podstawie ich oryginalnej rozdzielczości i wyświetla je w najwyższej jakości, podkreślając każdy szczegół.

Funkcja AI Motion wykrywa szybko poruszające się obiekty i oblicza ruch w odniesieniu do częstotliwości odświeżania i liczby klatek. AI Contrast optymalizuje współczynnik kontrastu, dostosowując go dynamicznie do różnych scenariuszy. AI-HDR za to sprawia, że telewizor staje się inteligentny w dekodowaniu wielu formatów HDR, co zapewnia nie tylko naturalne kolory, ale także odtwarza treści tak, jak zamierzał to twórca. Jest więc tego mnóstwo, co nie powinno szczególnie dziwić w dzisiejszych czasach.

Piękny telewizor o świetnej jakości. TCL C845 niewiele można zarzucić

C845 nie tylko ozdobi Wasz salon i będzie pięknie się prezentował na komodzie, ale zachwyci Was jakością. To naprawdę świetne telewizory, do których trudno jest się przyczepić o coś konkretnego — i nawet cenowo nie jest tragicznie, gdyż wariant 55-calowy można dorwać za 5 tysięcy złotych (dla ciekawych — wariant 85” kosztuje 11 tysięcy PLN). Chiński producent pozytywnie zaskakuje.

Specyfikacja techniczna