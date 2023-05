Kilka tygodni temu pisałem, że Samsung wraca do rozmów z LG Display i może wkrótce zaoferować znacznie szerszą gamę telewizorów OLED. Według Reutersa umowa właśnie została zawarta, a pierwsze ekrany OLED trafią do Samsunga jeszcze w tym kwartale.

Ciężkie czasy na rynku telewizorów

Rosnące ceny wszystkich produktów podstawowej potrzeby oraz nośników energii sprawiły, że od kilkunastu miesięcy towarzyszy nam wysoka inflacja. Ceny rosną bardzo szybko, wydajemy coraz więcej, a w zamian dostajemy coraz mniej. W takich warunkach rezygnujemy z zakupów dóbr, które nie są nam niezbędne do życia. Szczególnie mocno odczuwają to producenci elektroniki. Sprzedaż komputerów spadła w ostatnim czasie o ponad 30%. Podobnie jest ze smartfonami i tabletami, a w zasadzie można by to było rozciągnąć na całą branżę elektroniki konsumenckiej. W rezultacie tacy giganci jak Samsung czy LG od kilku kwartałów liczą tylko straty, bo pomimo mniejszej sprzedaży nadal muszą utrzymać fabryki oraz pracowników.

W dodatku konkurencja z Chin wcale nie zamierza odpuszczać, oferując swoje produkty w jeszcze niższych cenach i tym samym podgryzając cały rynek. Widać to na rynku telewizorów, gdzie coraz śmielej poczynają sobie takie firmy jak TCL czy Hisense, które przejmują powoli segment modeli wyposażonych w matryce LCD. Samsung, który od lat promuje swoje telewizory QLED musi konkurować w coraz cięższych warunkach cenowych i zaczyna łaskawie spoglądać na technologię OLED. Dowodem na to była prezentacja telewizorów z panelami w technologii QD-OLED w zeszłym roku. Koreańczycy nie mogą jednak wyprodukować ich odpowiednio dużo i odpowiednio tanio, dlatego wrócili do rozmów z LG Display. I wiele wskazuje na to, że ich oferta znacząco się dzięki temu powiększy.

Źródło: Samsung

Samsung podpisał umowę z LG Display

Jak donosi Reuters, Samsung doszedł do porozumienia z LG Display i zamówi w najbliższych latach kilka milionów paneli OLED. Co ciekawe pierwsze dostawy mają ruszyć jeszcze w tym kwartale, a w sumie w tym roku Samsung kupi 2 miliony paneli OLED, głównie w rozmiarze 77 oraz 83 cale. Umowa przewiduje, że w kolejnych latach wielkość zamówienia może się zwiększyć do 3 milionów paneli w 2024 roku oraz aż 5 milionów w 2025. Wygląda więc na to, że Samsung na poważnie zamierza postawić na technologię OLED i w przyszłym roku mocno odświeży swoją ofertę telewizorów.

Źródło: LG

Modele QD-OLED dostępne są obecnie w rozmiarach 55, 65 i 77 cali, ale są stosunkowo drogie na tle konkurencji korzystającej z matryc LG Display. Model QE65S95C o przekątnej 65 cali kosztuje obecnie około 15 000 złotych, podczas gdy za porównywalny LG OLED65C2 trzeba zapłacić około 7500 złotych, czyli połowę tej ceny. Zakup matryc WOLED od LG pozwoli zatem Samsungowi znacząco obniżyć ceny swoich telewizorów OLED, co sprawi, że konkurencja w segmencie będzie jeszcze większa. LG Display też nie ma powodów do narzekań, bo ich dwie fabryki matryc OLED pracują obecnie poniżej swoich możliwości z racji braku popytu. Spółka notuje straty od blisko roku, a umowa z Samsungiem powinna zwiększyć przychody o 20-30% (1,5 mld USD) co znacząco odbije się na wynikach całej korporacji.

Rynek telewizorów OLED obecnie wyceniany jest na niemal 12 mld USD. Za 54% sprzedaży odpowiadają właśnie telewizory LG. 26% udziałów ma Sony, które kupuje swoje matryce OLED również od LG Display. Samsung miał do tej pory zaledwie 6% udziałów, ale dzięki planowanej ofensywie, powinien szybko nadrobić zaległości. Miejmy nadzieje, że z korzyścią dla nas, czyli klientów.

źródło: Reuters