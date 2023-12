Internet mobilny bez limitu danych w niższej cenie

T-Mobile udostępnił ofertę na domowy internet mobilny bez limitu danych ponad dwa lata temu. Początkowo były to trzy pakiety z limitem prędkości do 30 Mb/s, do 60 Mb/s i 90 Mb/s. Z czasem pojawił się też pakiet bez żadnych limitów - danych i prędkości.

Aktualna promocja obejmuje tylko jeden pakiet L, który poza promocją kosztuje 95 zł miesięcznie, teraz wykupicie go w cenie pakietu M, za 75 zł miesięcznie.



Pamiętając, że im wyższa prędkość tym niższe ograniczenia (cytat poniżej), które wypływają wprost ze specyfiki korzystania z internetu mobilnego, warto skorzystać teraz z tego wyższego limitu 90 Mb/s w cenie 60 Mb/s.

Usługa świadczona w sieci mobilnej. Szacunkowa maksymalna prędkość jest możliwa do osiągnięcia w przypadku braku lub znacznego ograniczenia ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników sieci T-Mobile w tej samej lokalizacji, korzystających z tych samych zasobów radiowych.

Jeszcze korzystniej ta promocja wypada dla klientów T-Mobile, jeśli macie już na przykład abonament komórkowy u tego operatora, za tę samą prędkość do 90 Mb/s zapłacicie tylko 55 zł miesięcznie.



To pakiet z włączonym dostępem do technologii 5G, można więc dokupić do niego router ZTE MC888 5G lub WNC T-Mobile 5G Router za 349 zł, a jeśli wystarczy samo LTE to TCL LINKHUB LTE Cat13 za 9 zł.



Zwykle przy takich promocjach porównuje je dla Was z innymi opcjami na rynku, nie może więc zabraknąć ich teraz. Pod uwagę weźmiemy najpopularniejszy według danych UKE zestaw usług łączonych u naszych operatorów, a więc abonament komórkowy i internet mobilny.



W T-Mobile, najtańsza sensowna konfiguracja to abonament komórkowy z limitem 30 GB transferu danych za 55 zł miesięcznie i promocyjny pakiet internetu mobilnego z limitem prędkości do 90 Mb/s za 55 zł miesięcznie. Razem 110 zł miesięcznie przez całą umowę.



W Orange zestaw z abonamentem komórkowym z limitem 100 GB w miesiącu i internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości kosztuje 120 zł miesięcznie, a więc 10 zł drożej, ale wyższy limit w smartfonie i brak limitu prędkości w routerze mobilnym.



Dużo taniej wychodzi to jednak w Orange Flex i to bez żadnej umowy. Za abonament komórkowy i dodatkową kartę SIM do routera na sam internet mobilny zapłacimy 80 zł miesięcznie.W NET BOX Play z kolei, mamy dwie opcje na internet mobilny bez limitu danych i prędkości - w zasięgu 5G i bez 5G, ale obie opcje już ze sprzętem do wypożyczenia w cenie. Wraz z abonamentem komórkowym z limitem 50 GB transferu danych zapłacimy tu odpowiednio 185 zł i 165 zł miesięcznie.

Tak więc nadal najtańszą opcją na abonament komórkowy i domowy internet mobilny bez limitu danych pozostaje Orange Flex - 80 zł miesięcznie. Jeśli ktoś jednak woli abonament na dwa lata, to najtaniej będzie obecnie w promocji T-Mobile - 110 zł miesięcznie. Pamiętajmy przy tym, że w abonamencie po okresie zobowiązania i w przypadku gdy będziemy chcieli przejść na umowę na czas nieokreślony, kwoty z abonamentu zostaną podwyższone.

