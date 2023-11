TCL NXTPAPER – ekran jak papier z wyjątkową ochroną wzroku  

Niebieskie światło to przekleństwo dla Twojego wzroku. Te urządzenia powstały właśnie po to, by go chronić.

Każdego dnia wpatrujemy się w ekran smartfona przez dobrych kilka godzin – nierzadko od przebudzenia aż po ostatnie chwile przed zaśnięciem. To zaś oznacza, że nasze oczy są nieustannie narażone na szkodliwe działanie światła niebieskiego, ale z tej pułapki trudno się wydostać, bo przecież smartfon służy do pracy, zabawy i kontaktu z bliskimi, przez co o ograniczaniu użytku często nie ma nawet mowy. Skoro tak ciężko się z nim rozstać, to może czas zacząć świadomiej wybierać urządzenia, które wzrok oszczędzą, zachowując przy tym naturalną tonację kolorów. Z takiego założenia wyszło TCL, tworząc smartfony i tablety z nowatorską technologią NXTPAPER

NXTPAPER, czyli certyfikowana ochrona oczu

Wybierając laptop lub monitor do pracy, zwracamy uwagę na to, by sprzęt cechował się niską emisją szkodliwego światła niebieskiego. Z czytania na tablecie przerzucamy się na czytniki e-booków, bo długotrwałe wpatrywanie się w ekran powoduje dyskomfort i zmęczenie oczu. A co ze smartfonami? W tym przypadku pomijamy tę kwestię, a to przecież właśnie one przyciągają nasz wzrok najczęściej.

Dlatego też TCL opracowało technologię NXTPAPER, która sprawia, że światło niebieskie jest redukowane na poziomie sprzętu (a nie tak jak w przypadku zwykłych ekranów LCD na poziomie oprogramowania) przez zestaw filtrów, zachowując przy tym naturalną tonację kolorów. Co to oznacza dla użytkownika? A no to, że ze smartfona można korzystać dłużej, bez obaw o zmęczenie wzorku. W oparciu o tę technologię producent stworzył rodzinę urządzeń TCL FAMILY – czym się charakteryzuje?

TCL 40 NXTPAPER i TCL 40 NXTPAPER 5G – wyjątkowe smartfony

z papieropodobnym ekranem

Na rynku istnieje kilka alternatyw dla klasycznej folii ochronnej na ekran, które w kontakcie z palcem przypominają papier i są cenione przez użytkowników za naturalne wrażenia z dotyku. TCL postanowiło wyposażyć w podobne efekty rodzinę urządzeń TCL FAMILY, czyli smartfony TCL 40 NXTPAPER / TCL 40 NXTPAPER 5G oraz tablet TCL NXTPAPER 11. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy samych smartfonach, bo fakt wyposażenia ich w technologię chroniącą wzrok nie jest ich jedyną mocną stroną.

TCL 40 NXTPAPER to urządzenie wyposażone w ekran FHD+ o przekątnej 6,78 cala, które ma zapewniać świetną jakość obrazu. Przede wszystkim dlatego, że zamontowano w nim filtr niebieskiego światła oraz czujnik dostosowujący temperaturę barwową do otoczenia, a wszystko to bez utraty dobrych kątów widzenia i naturalnych kolorów – nie uświadczymy tutaj żółtych barw, bo ochrona na poziomie sprzętowej po prostu ich nie zniekształca. Oprócz tego TCL 40 NXTPAPER może pochwalić się także odświeżaniem na poziomie 90 Hz, dzięki czemu przewijanie treści jest płynne i przyjemne w odbiorze.

Pozostając w temacie ekranu, nie można nie wspomnieć o specjalnej powłoce na ekranie, która pomaga ograniczyć odciski palców i smugi, a przez to dłużej utrzymać smartfon w czystości. Jeśli zaś chodzi o wspomnianą wyżej ochronę wzroku, to jest ona potwierdzona certyfikatem TÜV, gwarantującym nie tylko niską emisję światła niebieskiego, ale także antyrefleksyjne wartości ekranu.

Ekran to oczywiście nie wszystko – TCL 40 NXTPAPER wykonuje bowiem również niezłe fotki dzięki systemowi kamer składającym się z 50-megapikselowego aparatu głównego, 2-megapikselowego aparatu z wykrywaniem głębi i 2-megapikselowego aparatu makro. Z przodu znalazło się zaś miejsce dla 32-megapikselowego aparatu nie tylko do selfie, ale także wideokonferencji – zarówno tych prywatnych, jak i biznesowych.

Smartfon wyposażono w 256 GB pamięci masowej oraz 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB, a za nietuzinkowe wrażenia dźwiękowe odpowiada technologia 3D Boom Sound i Sound Booster, dzięki czemu podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów dźwięk staje się bardziej donośny i immersyjny.

W tę samą technologię ochrony wzroku przed niebieskim światłem i ekran imitujący w dotyku papier wyposażono także jego nieco mniejszego brata (6,6 cala) i niemalże identycznego pod względem specyfikacji smartfona, czyli TCL 40 NXTPAPER 5G. Urządzenie działające na systemie Android 13 wyposażono w kombinację 6 GB RAM (+ dodatkowe 6 GB wirtualnej pamięci RAM) i 256 GB pamięci masowej. Warty wyróżnienia jest także tryb NXTURBO zmniejszający zużycie energii nawet o 17% oraz ekran z antyrefleksem, zapewniający czysty obraz bez odblasków pod każdym kątem.

TCL NXTPAPER 11 – przeglądaj tablet jak książkę

Tablety przeżywają w ostatnich latach swoisty renesans. Są wystarczająco wydajne, by zastąpić komputer w codziennej pracy biurowej, a przez to stają się nierzadko pierwszym wyborem uczniów i studentów, wypierając książkę oraz zeszyt do notatek. Ponownie jednak zderzamy się z tym samym problemem – zmęczeniem oczu po długim użytkowaniu urządzenia. I tu z pomocą przychodzi technologia NXTPAPER, ograniczająca szkodliwe działanie niebieskiego światła. Wyższy komfort oczu to łatwiejsze przeglądanie – dosłownie papieropodobne. Nie jest to określenie nad wyraz wymyślne, bo faktycznie ekran w tablecie TCL NXTPAPER 11 przypomina papier, przez co urządzenie może pełnić rolę inteligentnej książki. Wyświetlacz zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji automatycznie dostosowuje temperaturę barw źródła światła, dzięki czemu czytać e-booki można zarówno za dnia – nawet w dużym słońcu – jak i w nocy bez utraty komfortu.

Podobnie jak w przypadku smartfona TCL 40 NXTPAPER zaletą ekranu jest jego niska podatność na palcowanie i smugi, a te w przypadku tabletu o stosunkowo dużej – bo mowa o 11 calach – przekątnej wyświetlacza potrafią mocno irytować. Specjalna powłoka i gładka tekstura nie tylko przed nimi chroni, ale też czyni sam dotyk przyjemniejszym i bardziej naturalnym. To szczególnie ważne dla osób, które na tablecie chcą rysować lub notować, bo warto zaznaczyć, że TCL NXTPAPER 11 wspiera także rysiki. Dzięki wspomnianej powłoce imitującej papier użytkownik nie musi kłopotać się dodatkowymi akcesoriami w postaci matowej folii i zamiast tego od razu wziąć się do pracy po wyjęciu z pudełka.

Jeśli zaś chodzi o samą specyfikację urządzenia to mamy tu do czynienia z 8-rdzeniowym procesorem MTK Helio P60T, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Za długotrwały czas pracy odpowiedzialna będzie bateria o pojemności 8000 mAh, co przekłada się nawet na 10 godzin odtwarzania multimediów.

Czytasz na smartfonie? Rób to z głową i chroń oczy!

Przerzuciłeś się z książki i notatnika na smartfon lub tablet? W porządku, mniejsza ilość przedmiotów w plecaku to rozsądny wybór, ale pamiętaj o tym, że Twoje oczy nie są niezniszczalne. Ekspozycja na światło niebieskie prowadzi do nadwyrężenia nerwów wzrokowych, a w konsekwencji do zmęczenia oczu, nieostrego widzenia, bólu głowy i problemów z zasypianiem. Technologia NXTPAPER powstała właśnie po to, by te nieprzyjemne skutki niwelować bez ograniczania czasu spędzanego z urządzeniem, bo doskonale wiemy, że w dzisiejszym świecie nie tak łatwo odłożyć smartfon na bok. Jeśli chcesz samodzielnie przekonać się, jak NXTPAPER ochroni wzrok, to opisane wyżej urządzenia kupisz pod tym adresem.