W kwietniu tego roku TCL zaprezentowało tegoroczną linię telewizorów, które zawitają do Polski. A marka cieszy się stale rosnącą popularnością - głównie specyfikacji w każdym segmencie cenowym, która wypada bardzo dobrze na tle konkurencji. To m.in. dlatego firmie udało się w 2021 roku zwiększyć sprzedaż telewizorów w Europie o 52% w porównaniu do roku 2020. Nie dziwi więc fakt, że TCL stale rozbudowuje swoją ofertę. Wykorzystane innowacje, a także możliwości produkcyjne sprawiły, że do sprzedaży trafia właśnie najnowszy, 98-calowy telewizor z serii C73. A ten, zdaniem producenta, ma dostarczyć odbiorcom doskonałą jakość w atrakcyjnej cenie.

98-calowy TCL C73 już w Polsce

TCL C73 to 98-calowy telewizor z ekranem QLED o rozdzielczości 4K wspierający Dolby Vision IQ i HDR10+. W połączeniu z technologią Wide Colour Gammut, matrycą VA, strefowym wygaszaniem FALD pozwoli uzyskać głęboką czerń oraz wysoką jasność obrazu ze szczytowym poziomiem 800 nitów. Model ten posiada również głośniki marki ONKYO, dostosowane do przesyłania technologii dźwięku Dolby Atmos, który docenią miłośnicy dźwięku przestrzennego.

Rozwiązania w nim wykorzystane docenią fani filmów i seriali, gier wideo oraz sportu na żywo. A to za sprawą m.in. dodatkowych trybów, w tym Game Master Pro, oraz VRR oferującym dynamiczną zmianę częstotliwości do 120 Hz. Do tego 20 Hz Motion Clarity Pro, który sprawdzi się przy sportowych zmaganiach. Telewizor działa pod kontrolą TCL C73 najnowszej wersji oprogramowania Google TV wraz ze wsparciem Asystenta Google, który ułatwia sterowanie telewizorem bez podnoszenia pilota.

980-calowy TCL C73 jest już dostępny w Posce, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 24999 zł.

TCL dąży do zróżnicowania oferty i dostarczania produktów na rynek, które sprostają oczekiwaniom różnych klientów szukających dużych telewizorów. Tegoroczny linia zawiera m.in. 75 i 85-calowe modele z tej samej serii C73, a ponadto 75-calowy P635, P73 w rozmiarach 75 i 85 cali, a także 75-calowe modele z serii C83 oraz C93. Więcej szczegółów na temat nowych modeli z dużymi ekranami zostanie zaprezentowanych na targach IFA we wrześniu tego roku.