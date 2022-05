TCL szturmem zdobywa rynek. Oto produkty, którymi firma podbije serca w 2022!

TCL to producent, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Firma obecna jest na polskim rynku od lat — i w tym czasie zdążyła już zaskarbić sobie sympatię lokalnych użytkowników. Dziś w Warszawie miała miejsce konferencja, na której zaprezentowano cały line-up nowych sprzętów. A jeżeli śledzicie ich na bieżąco, to doskonale wiecie, że tych stale przybywa.

Konferencja rozpoczęła się od informacji na temat działalności firmy i jej osiągnięć. Od 1981 roku, kiedy TCL rozpoczął swoją podróż jako TTK Home Appliances, świat zmienił się nie do poznania — podobnie jak portfolio ich produktów. Mimo że ma w swoim portfolio cały szereg rozmaitych sprzetów, to telewizory okazują się być lokalnie prawdziwym hitem. W 2021 roku producentowi udało się wstrzelić na piąte miejsce pośród producentów — ale w pierwszym kwartale tego roku wynik ten był jeszcze lepszy. TCL udało się uplasować na trzecim miejscu. — a jak wynika z zaprezentowanych slajdów, firma przewiduje ciągłe wzrosty. W ostatnich miesiącach udało jej się zostać najpopularniejszym producentem telewizorów z Androidem!

Marka telewizorów TCL rośnie z każdym kwartałem - i widać to również na rodzimym rynku. Ich produkty można spotakć we wszystkich popularnych elektromarketach, a co ważniejsze - robią co tylko w ich mocy, by trwale zaznaczyć swoją obecność na każdej półce cenowej. Z powodzeniem. Widać to jak na dłoni po bogatym (i zróżnicowanym) portfolio telewizorów na 2022 r.

Modele, które trafiają do sklepów wyglądają zachęcająco — i niezależnie od półki cenowej, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Najtańsze z tegorocznych modeli startują od od 1699 złotych — najdroższe (oferujące aż 98"!) to kwestia blisko 25 tysięcy złotych. Jednak średnia przekątna stale rośnie - dlatego jestem przekonany, że i największy z modeli w ofercie TCL doczeka się swoich fanów.

Warto jednak mieć na uwadze, że TCL to nie tylko telewizory. Firma w swoim portfolio ma do zaoferowania także inne produkty. Podczas konferencji usłyszeliśmy co nieco na temat soundbarów. To sprzęt, który cieszy się coraz większą popularnością — nie mogło go zatem zabraknąć w ofercie. TCL ma do zaoferowania cały zestaw nowych rozwiązań — i to z wykorzystaniem najrozmaitszych technologii. Niestety, choć poznaliśmy już ofertę, na cennik musimy zaczekać... podobnie zresztą jak i na premierę.

A co poza telewizorami i soundbarami? To stale powiększające się portfolio smartfonów, tabletów, modemów oraz innych akcesoriów. Jest ich wiele — firma pracuje nad budową spójnego ekosystemu spinanego za pośrednictwem jednej aplikacji, ale nieustannie poszerza ofertę. I jednymi z najciekawszych nowości w tym roku niewątpliwie będą wysokiej jakości okulary, które można podłączyć do całego szeregu popularnych sprzętów zamiast monitora/telewizora, a także tablet, który chce jak tylko to możliwe zbliżyć się do czytnika e-booków redukując niebieskie światło. Wisienką na torcie jest... klasyczny telefon. Urzekać ma odpornością, oferując jednocześnie współczesne standardy łączności i długi czas pracy na jednym ładowaniu.