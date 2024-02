Walka o to w którym abonamencie obejrzymy koncert Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) zakończona. Zwycięzcą został... Disney+!

Taylor Swift od wielu lat pozostaje największą gwiazdą współczesnej popkultury. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś w temacie miało się zmienić. Jej trwająca trasa koncertowa Eras Tour przyciąga tysiące widzów na całym świecie, a walka o licencję do jej filmowej wersji trwały od kilku miesięcy. Pierwsza wersja była dostępna w kinach i wciąż można ją kupić w najpopularniejszych serwisach VOD. Ale to gigant medialny wygrał walkę o prawa do streamingu Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) — koncert rozszerzony o utwór "cardigan" oraz kilka akustycznych wersji piosenek.

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) obejrzymy tylko na Disney+

Disney nigdy nie odpuszcza walki o najgorętsze kąski popkultury. W swoim portfolio mają najważniejsze marki współczesnego świata, dlatego też zawalczyli o prawa do najważniejszej trasy Taylor Swift w najlepszej odsłonie. Jak mówi sam CEO Disneya, Bob Iger:

Trasa Eras Tour była prawdziwym fenomenem, który zachwycił i nadal zachwyca fanów na całym świecie, a my jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zaprezentować ten elektryzujący koncert widzom, gdziekolwiek się znajdują, wyłącznie za pośrednictwem Disney+.

Kiedy Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) trafi do Disney+?

Wraz z wielkim ogłoszeniem, platforma od razu podała też konkrety. A dokładniej: datę, kiedy Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) trafi do katalogu Disney+. Całe szczęście: nie trzeba będzie długo czekać na koncert. Ten pojawi się w katalogu platformy Disney+ już za nieco ponad miesiąc — 15 marca!