Zużyte baterie do elektryków to toksyczne elektrośmieci? Bzdura! Tak wykorzystuje się je w Polsce

TAURON wpadł na niecodzienny, lecz świetny pomysł!

TAURON poinformował dziś, że firma uruchomiła pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i, co więcej, współpracuje już z siecią elektroenergetyczną. Jak zauważa firma, już od kilku lat na naszym rynku obserwujemy zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych — niedawno nawet w związku z tym miała miejsce dosyć… absurdalna sytuacja, o czym informowaliśmy w artykule „Nowy wróg samochodów elektrycznych też jeździ na prąd. Tu go spotkasz”, gdzie opisywaliśmy absurdalną sytuację na A2, gdzie pisaliśmy o tym, że ładowarki przeznaczone do ładowania osobowych samochodów elektryczne nie są, w żaden sposób, przystosowane do obsługi autobusów. Choć przy pomocy dostępnych wtyczek da się naładować autobus, nie oznacza to, że można go zaparkować tak, by nie przeszkadzał innym użytkownikom, czego dowód znajdziecie w tamtym tekście.

Tym razem jednak całość ma dużo bardziej pozytywny wydźwięk. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będziemy obserwować znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu. Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju, mówi:

Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat. Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy.

To pierwszy w Polsce magazyn Second life z bateriami!

Magazyn w Jaworznie jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych — każdy z modułów waży około 500 kilogramów, a pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie. Patryk Demski dodaje:

Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych.

TAURON zaznacza również, że projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pod nazwą „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”. Co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: TAURON

