Tańszy niż Steam Deck i z Windowsem na pokładzie. Oto Ayn Loki

Rynek komputerów w formie przenośnej konsoli stale się rozwija. Prawdą jest, że Steam Deck od Valve dał mu niezłego kopa: nie tylko spopularyzował tę kategorię sprzętu, ale też pokazał że ten segment ma sens. Kilka tygodni temu informowaliśmy o Aya Neo 2 oraz Aya Neo Slide. I choć te rozbudzają wyobraźnię, to... prawdopodobnie dla większości cena okaże się na tyle odstraszająca, że nie będą one stanowić nic więcej niż ciekawostki. Dzisiejszy sprzęt to zupełnie inna para kaloszy — nie ma tak spektakularnych podzespołów, ale jego ceny startują już od 299 dolarów, czyli... taniej niż najtańszy Steam Deck!

Źródło: https://www.instagram.com/p/CeDCMWopkEk/

Ayn Loki - przenośny PC, którego ceny zaczynają się od 299 dolarów

Najtańszy z nowych modeli, Loki Mini, wyceniony został na 299 dolarów. W środku znajdziemy układ Intel Alder Lake U i 64 GB pamięci. Nie są to najwybitniejsze z podzespołów na rynku i z uruchomieniem większości nowych, dużych, gier może być sporo wyzwań, niemniej ta cena jest wielokrotnie niższa niż wspomniane komputery Aya. Za 500 dolarów jednak można już kupić standardową wersję sprzętu z układem AMD Ryzen 5 6600U, który dostępny jest w trzech wariantach pamięci na dane: 64 GB (499 dolarów), 256 GB (599 dolarów) oraz 512 GB (699 dolarów). Najbardziej wymagający użytkownicy mają do wyboru jeszcze najdroższy wariant — za 799 dolarów producent oferuje Loki Max z układem AMD Ryzen 7 6800U oraz 512 GB pamięci na dane. Nie podano także szczegółów związanych z rozmiarem ekranu, ale producent twierdzi że nie wszystkie będą miały takie same ekrany. Można więc zakładać że modele Mini oraz Max różnić się będą nie tylko wydajnością, ale także rozmiarem.

Bardzo fajną opcją w urządzeniach jest opcja... późniejszej aktualizacji pamięci na dane. Jeżeli z różnych powodów okażecie się nieusatysfakcjonowani wybraną przez was opcją, to po zakupie możecie liczyć na możliwość dokupienia i wymiany. Jeżeli zaś chodzi o wygląd zewnętrzny: tutaj bez większych rewelacji, klasyczny układ przycisków i sprawdzony design na modłę wszystkich urządzeń tego typu. I podobnie jak konkurencję — Ayn Loki również naładujemy za pośrednictwem portów USB typu C, zaś obok nich znalazło się jeszcze miejsce na wejście słuchawkowe. Wszystkie komputery mają być napędzane systemem Microsoft Windows - to miła odmiana dla wcześniejszego projektu firmy, którego sercem był Android.

Urządzenia można zamawiać na oficjalnej stronie producenta, a ich sprzedaż rozpocznie się 29 maja o godzinie 9 wieczorem czasu EST, czyli dla nas - o 3 rano w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jeżeli należycie do grupy wspierającej projekt na Kickstarterze, to możecie liczyć na specjalne, nieco niższe, ceny.

Źródło