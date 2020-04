Aktualnie w ofercie Apple możemy kupić dwa modele komputerów iMac. Ceny tych z niewielkim ekranem o przekątnej 21,5 cala zaczynają się od 5499 złotych, a kończą na 7499 złotych. Jest też większy model z ekranem 27 cali, to jednak wiąże się z konkretnym wzrostem cen – możemy je w Polsce kupić od 8999 do 11499 złotych – to oczywiście oficjalne ceny ze strony Apple. Jest też iMac Pro,a le kiedy widzę cenę 23999 złotych od razu zamykam kartę i nawet nie zaglądam w specyfikację. To samo gdy włączam zakładkę Mac Pro i widzę 27999 oraz 30499 złotych, a to przecież jedynie bazowe modele.