Jeśli plotki o fali tańszych produktów Apple się potwierdzą, oznacza to że jeden z najgorszych CEO w historii Apple zrozumiał swoje błędy

Złota era

Zacznijmy od tego, że ostatnia dekada to nie jedyny przykłada udanej sukcesji po Stevie Jobsie. Wcześniej podobnie doskonałą finansowo robotę wykonywał przez jakiś czas niejaki John Sculley. Część z Was pewnie podniesie brew ze zdziwienia i zakrzyknie, że przecież to CEO najbardziej znany z tego, że pozbył się Jobsa z firmy i wprowadził ją na tory prowadzące do upadku. Oczywiście będziecie mieli całkowitą rację.

Problem w tym, że w świecie finansów niedaleka jest droga od bohatera do zera. Ostateczną ocenę, parafrazując pewnego lewicowego polityka, wystawia się nie na podstawie tego, jak się bawi w czasie prosperity, tylko czym się ta zabawa kończy. Wspomniany CEO tuż po odejściu Steva Jobsa doprowadził firmę do„złotego” okresu, w czasie którego pieniądze z bardzo drogich produktów, w których marże sięgały nawet 60% ceny, zalewały wręcz firmę każdym oknem i drzwiami.

Niestety dla Apple, tak wysokie marże można było uzyskać tylko kosztem odpuszczenia walki o udziały rynkowe. Przegapiono fakt, że rozkręcająca się produkcja w Azji powoduje, że różnicę cenowe pomiędzy Makami a klonami PC rozchodziły coraz bardziej drastycznie. Macintoshe, pomimo że były znacznie lepsze niż zdobywające szturmem rynek klony, były zdecydowanie za drogie, ale przez długi czas nie było tego widać w bilansach firmy. Gdy w pewnym momencie zarząd dostrzegł zagrożenie, było za późno. Mac obudził się z pięknego snu z 7-procentowym udziałem w rynku, przestarzałym systemem i konkurencją, która zaczęła szybko nadrabiać zaległości technologicznie.

Powtórka z rozrywki

Podobnie wyglądała sytuacja w czasie ostatniej dekady, z tą różnicą, że Tim Cook działał w zdecydowanie korzystniejszych warunkach. Nowy CEO „odziedziczył” po Steve Jobsie firmę w doskonałym stanie finansowym, bardzo dobrym portfolio produktów, ale co najważniejsze z opinią wśród klientów przypominającą wręcz kult religijny. I właśnie na spieniężeniu tego ostatniego aktywa Tim Cook postanowił zbudować swoją pozycję. Właściwie już od 2012 r. zaczęły się nieprzerwanie podwyżki cen sprzętu, dodatkowo połączone z pogarszającą się jakością. Zyski wybiły w kosmos, a Cook zyskał szacunek wszystkich akcjonariuszy. Problem w tym, że podobnie jak za Sculleya przegapiono idealny moment na to, aby Apple zyskał poważne ilościowo udziały w rynku.

Czy Apple miało szanse nadkruszyć pozycję Windows na komputerach i utrzymać większą część udziałów rynkowych, które odpłynęły do Androida? Moim zdaniem tak. Jeśli przypomnicie sobie, jak w tamtym czasie radził sobie Microsoft, zauważycie że lata 2012 – 2017, to okres w którym Windows 8, 8.1 a potem pierwsze wersje 10-ki, delikatnie mówiąc, nie zdobyły sympatii użytkowników. Android 6, pierwszy który jako tako był w stanie nawiązać walkę z ówczesnym iOS, pojawił się w 2015 r. A przecież wszyscy wiemy jak wygląda zdobywanie rynku przez nowe wersje systemu z zielonym robotem. Ten czas był dla Apple darem od losu, którego nie zauważono przez wodospad dolarów wpadających do cupertinowskiego skarbca.

Obejrzyjcie od wypowiedź z 38 minuty.

Ale wróćmy do kwestii pogarszającej się jakości. Tim Cook może i potrafił genialnie zarządzać łańcuchami dostaw, implementacją JIT, ale wygląda na to, że władzę nad produktem oddał całkowicie w ręce Jony Ive. Niestety, każdy kto zna ten typ projektantów wie, że zostawienie ludzie tego kalibru bez nadzoru kogoś twardo stąpającego po ziemi, to proszenie się o duże kłopoty. W przypadku Apple przybrały one kształt klawiatury motylkowej i ogólnie MacBooków z lat 2016 – 2018.

Oczywiście wszelkie wpadki były przykrywane tym, że większość klientów kupuje produkty na podstawie przeszłych doświadczeń, spadek kupujących nie był na tyle duży, żeby nie dało się ich zrekompensować kolejnymi podwyżkami. Do tego odpływ pewnej części starych klientów był rekompensowany nowym narybkiem, przyciągniętym modą i siłą marki.