Recykling Apple, czyli nowy iPhone SE, to moim zdaniem najlepsza propozycja wśród smartfonów za 2200 złotych

Nowy iPhone SE (2020) to podwójna powtórka z rozrywki. Apple ponownie wykorzystało już istniejącą obudowę po iPhonie 8 i umieściło wewnątrz nowsze podzespoły. To samo stało się w marcu 2016 roku, gdy komponenty z iPhone’a 6S trafiły do konstrukcji pozostałej po iPhonie 5S. Tym razem iPhone SE można pomylić z iPhone 8, bo to ta sama zaokrąglona obudowa z dużymi ramkami nad i pod ekranem i czytnikiem Touch ID pod wyświetlaczem.

Wewnątrz jednak znalazł się procesor A13 z iPhone’a 11 Pro i aparat z obiektywem 12 megapikseli, Smart HDR-em i trybem portretowym, który działa w oparciu o sztuczną inteligencję. Przedni aparat potrafi to samo i oferuje 7 megapikseli. Wideo nagrywane jest maksymalnie w rozdzielczości 4K z 60 fps. Na pokładzie znalazł się iOS 13 i można spokojnie spodziewać się wieloletniego wsparcia ze strony Apple, bo tutaj czynnikiem decydującym jest użyty procesor, a ten stawia iPhone SE (2020) na poziomie z zeszłorocznymi flagowcami. Skoro iPhone 8 oferował ładowanie bezprzewodowe, to i iPhone SE (2020) będzie je wspierał. Niestety, w zestawie znajdziecie tylko ładowarką 5W, więc do szybszego ładowania będziecie musieli nabyć coś lepszego.

Cena? 2200 zł za pamięć 64 GB. Dużo? Mało? Rzekłbym że w sam raz, ale brak opcji rozbudowania jej o dodatkowe gigabajty za pomocą microSD może być odczuwalny. Wolicie mieć ze sobą mnóstwo muzyki, filmów i zdjęć? Wtedy musicie zdecydować się na droższy model i dołożyć całkiem sporo, bo 300 złotych, by dysponować 128 GB pamięci. To największa bolączka iPhone’ów i wszyscy o tym wiedzą. Kwestia obecności Touch ID też może być dla niektórych istotna, jeśli nie chcą/nie mogą używać Face ID.

Jaki smartfon do 2200 zł? iPhone SE (2020)