Tanie paliwo na majówkę. Na tych stacjach zapłacisz mniej

Popularne stacje paliw co jakiś czas organizują promocje, dzięki którym można tankować nieco taniej. Z reguły ma to miejsce przy okazji wakacji czy innych, dłuższych przerw od codziennych obowiązków. Długi weekend majowy to właśnie jedna z takich okazji. Co w tym roku przygotowały stacje paliw dostępne przy polskich drogach? Rzućmy okiem na oferty najpopularniejszych z nich.

Orlen: 30 groszy taniej z okazji majówki

Zacznijmy od największej sieci stacji paliw w Polsce. Co przygotował Orlen? Promocję, w ramach której można dwukrotnie zatankować samochód, płacąc za litr paliwa o 30 groszy mniej, niż wskazuje cena na dystrybutorze. By skorzystać z promocji, trzeba być uczestnikiem programu Vitay, ponieważ to właśnie w tej aplikacji znajdziemy kupony na tańsze paliwo.

Promocja na Orlenie obowiązuje od 26 kwietnia do 5 maja. Należy jednak pamiętać o limicie 50 litrów na każde z dwóch promocyjnych tankowań. Rabat może wynieść nawet 40 groszy na litrze, o ile oprócz uczestnictwa w programie Vitay tankujący wylegitymuje się Kartą Dużej Rodziny.

Warto pamiętać, że promocja obowiązuje wyłącznie na benzynę bezołowiową i olej napędowy. Tankując LPG, zniżki nie otrzymamy.

Źródło: PKN Orlen

Weekend majowy z Circle K

Jeśli nie posiadamy Karty Dużej Rodziny, lepszą ofertę promocyjną znajdziemy na Circle K. Tu również zniżka na benzynę i diesla wynosi 30 groszy na litrze, a limit to 50 litrów. Co istotne, promocja dotyczy również LPG, jednak zniżka to już tylko 10 groszy na litrze. Nie ma również limitu dwóch tankowań.

Warunki? Tankowanie w dniach od 30 kwietnia do 5 maja, uczestnictwo w programie lojalnościowym (kartę można wyrobić podczas tankowania), jednorazowo minimum 20 litrów.

Na majówkę z BP

Sieć BP również ogłosiła akcję promocyjną z okazji majówki, jednak tutaj warunki są wyjątkowo pogmatwane. Dość powiedzieć, że promocja obowiązuje tylko w dwa wybrane dni: 27 kwietnia i 4 maja, po jednym tankowaniu każdego dnia. Rabat to standardowe 30 groszy (PB i ON) albo 10 groszy (LPG).

Limit? Również 50 litrów na jedno tankowanie. Ponadto wymagane jest uczestnictwo w programie lojalnościowym PAYBACK.

Wiosenne podróże z MOL

Inaczej do promocji podszedł MOL, pod którego szyldem znajdziemy dawne stacje Lotosu. Tutaj trwa ona od 26 kwietnia do 5 maja i standardowo dotyczy wyłącznie uczestników programu lojalnościowego (wymagana aplikacja MOL Move). Zniżki są jednak niższe: 15 groszy na litrze paliwa premium (EVO 98 Plus, EVO Diesel Plus) i 10 groszy na paliwa podstawowe (EVO 95, EVO Diesel, LPG).

Moya: zapłacisz taniej jeśli zjesz

Jak wygląda sytuacja z tańszym tankowaniem w majówkę na Moya? Tu również jest promocja, jednak nie aż tak korzystna, jak u konkurencji. Obowiązuje w dniach od 26 kwietnia, do 5 maja, pod warunkiem zakupu kawy albo hot doga i posiadania aplikacji Super Moya. Dotyczy tylko jednego tankowania (maksymalnie 25 litrów), a jej wysokość to 20 groszy albo 10 groszy na litrze dowolnego paliwa.

W regulaminie czytamy, że rabat 20 groszy przysługuje klientom, którzy od 26 kwietnia 2024 r. zarejestrują się w aplikacji Super MOYA, klientom posiadającym kartę pracowniczą ANWIM oraz klientom, którzy nie dokonali żadnego zakupu za pośrednictwem aplikacji do 26.02.2024 roku. Pozostali mogą liczyć tylko na 10 groszy rabatu.

Na Shell tylko punkty

Klienci stacji Shell nie mogą liczyć na rabaty kwotowe. Trwa jednak promocja Paliwa Shell V-Power napędzają korzyści, w ramach której tankowanie premiowane jest większą ilością punktów. Jak czytamy w informacji przekazanej serwisowi tvn24.pl, w ramach promocji uczestnicy programu lojalnościowego Shell ClubSmart za każde zatankowanie benzyny Shell V-Power 95 albo oleju napędowego Shell V-Power Diesel otrzymują trzy razy więcej punktów niż zwykle: trzy punkty od poniedziałku do soboty i sześć w niedzielę.