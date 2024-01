Orlen Paczka bije rekordy! Szał na automaty paczkowe trwa w najlepsze

Orlen Paczka to strzał w dziesiątkę. Usługa od startu świetnie sobie radzi

Orlen zapowiedział uruchomienie swoich automatów paczkowych na początku lutego 2021 roku. Już wtedy informowaliśmy, że automaty Orlenu do końca 2021 roku planowały uruchomić 500 maszyn do odbioru i nadawania paczek, a do końca 2022 roku miało ich być już 2 tysiące. Plany były naprawdę duże i zdecydowanie się spełniły — Orlen dostarcza w tej chwili przesyłki do blisko 10,5 tysiąca punktów, wliczając w to ponad 4,5 tysiąca automatów paczkowych. Jak informuje portal Wiadomości Handlowe, liczba tych ostatnich wzrosła w zeszłym roku aż o 125 procent — Orlen chwali się, że punkty odbioru Orlen Paczka znajdują się już w prawie 75 procentach wszystkich miast w naszym kraju.

Poza tym, jak również donoszą Wiadomości Handlowe, Bartosz Bielak, czyli członek zarządu spółki Ruch — operatora logistycznego Orlen Paczki — zaznacza, że Orlen świetnie sobie radzi na rynku e-commerce, cała usługa dynamicznie się rozwija i cały czas zachęca do siebie nowych klientów:

Nie zwalniamy tempa również w tym roku. Przed nami intensywny czas inwestycji, między innymi w logistykę, które pozwolą na realizację kolejnych celów, zgodnie z naszą strategią rozwoju.

A skoro już mowa o logistyce…

Warto mieć na uwadze, że taki rozwój usługi wraz z coraz większą popularnością Orlen Paczki, wpływa również na konieczność rozwoju pod względem logistycznym. We wrześniu 2021 roku Orlen Paczka miała 13 centrów logistycznych, a zaledwie nieco ponad dwa lata później, pod koniec 2023 roku, było ich 21. Do tego jest już zapowiedziane, że do końca tego miesiąca zostanie uruchomione centrum w Radomiu, a w lutym pojawi się jedno w Ełku.

Do tego warto zaznaczyć to, że Orlen Paczka staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla wszystkich klientów. Dlaczego? Orlen cały czas stawia na rozwijanie tras kurierskich, przy okazji zatrudniając coraz więcej kurierów (a firma zaznacza również, że zatrudnienie to zwiększyło się w zeszłym roku aż o 50 procent). Oznacza to, że Orlen będzie chciał dostarczać przesyłki również w weekendy, a większa ilość kurierów i rozwój tras wpływa na to, że przesyłki będą mogły być dostarczane w znacznie krótszym czasie — docelowo nawet w ciągu jednego dnia.

Allegro i Vinted: dwa wielkie powody sukcesu Orlen Paczka

Nie da się jednak ukryć, że na popularność Orlen Paczki wpływa również partnerstwo z takimi platformami sprzedażowymi jak Allegro czy Vinted. Nie oszukujmy się — wpływa na to głównie fakt, że Orlen Paczka jest najtańszym rozwiązaniem, co sprawia, że mnóstwo osób z tego korzysta (ja sam na Vinted zawsze wybieram Orlen Paczka ze względu na naprawdę niską cenę, a punktów — przynajmniej w Warszawie — jest całe mnóstwo). Do tego warto zaznaczyć, że Orlen zajmuje się przesyłkami z Vinted nie tylko w Polsce — zajmuje się tym również w takich krajach jak Czechy, Litwa, Rumunia czy Węgry.

Jeśli chodzi o Allegro, to niedawno powstał nowy model współpracy z tą platformą sprzedażową, który całkowicie upraszcza zasad działania — dzięki temu zaledwie jednym kliknięciem możemy dodać Orlen Paczkę do swoich ofert, bez podpisywania umów bezpośrednio z operatorem logistycznym. Nie można zapomnieć również o tym, że Orlen Paczka wchodzi w coraz więcej współprac również z innymi sklepami w sieci. Bartosz Bielak w rozmowie z Wiadomościami Handlowymi dodał:

W 2024 roku sfinalizujemy rozmowy z kolejnymi, dużymi sieciami handlowymi. W ten sposób rozszerzamy bazę klientów. Z analiz rynkowych wynika, że w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 procent.

