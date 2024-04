Nazbierałeś dużo punktów, latając samolotami i tankując na stacjach Orlenu, a teraz nie wiesz, co z nimi zrobić? Możesz rozważyć zakup kabla, powerbanku czy... ładowarki do samochodu elektrycznego.

Co zrobić z punktami zebranymi na stacji benzynowej?

Przez lata tankowania samochodów na stacjach paliw przyzwyczailiśmy się do zbierania punktów. To już odruch, że w momencie płacenia za paliwo okazujemy również czy to plastikową kartę, czy kod w aplikacji. Dobrze by było, by w pewnym momencie przeznaczyć te punkty na coś, co mogłoby nam się rzeczywiście przydać. Mało kto wie, że w przypadku stacji Orlen możliwości jest naprawdę sporo. Powstał nawet sklep internetowy, gdzie można kupować za punkty Vitay. Dostępny jest pod tym adresem.

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji, oto pewna podpowiedź. Dzięki współpracy między Green Cell a Orlenem, w programie pojawiły się bardzo przydatne akcesoria. Jakie konkretnie?

Akcesoria Green Cell za punkty Vitay

W ofercie sklepu Vitay znajdziemy np. ładowarkę samochodową z trzema gniazdami USB. Kosztuje 59 złotych albo 11 600 punktów Vitay. Jest też powerbank Green Cell GC Powerplay 20 o pojemności 20 000 mAh za 149 złotych albo 29 600 punktów Vitay. W ofercie Vitay znajdziemy również ładowarkę sieciową Green Cell wyposażoną w 5 gniazd USB. Jej koszt to 109 złotych albo 21 600 punktów Vitay.

Prawdziwym hitem może okazać się jednak ładowarka do samochodów elektrycznych. To bardzo lubiany i popularny model Green Cell Habu. Pozwala na ładowanie samochodu z mocą 11 kW i wyświetla rzeczywiste zużycie energii, co pozwala bardzo precyzyjnie monitorować koszty użytkowania pojazdu. Zakup ładowarki do elektryka za punkty zbierane podczas tankowania samochodu spalinowego to wręcz symboliczne przejście z ery motoryzacji spalinowej do elektrycznej. Zapłacić trzeba albo 2699 złotych, albo niebotyczną sumę 539 600 punktów Vitay.

Produkty Green Cell w ofercie LOT

Oprócz Orlenu, produkty marki Green Cell pojawiły się również w ofercie polskiego przewoźnika lotniczego – PLL LOT. Dlaczego tam trafiły? Tego dowiadujemy się od przedstawiciela linii lotniczych:

Konsekwentnie dążymy zarówno do zwiększenia wachlarza korzyści dla naszych stałych klientów, jak i poszerzania oferty sklepu SHOP&MORE. Podręczne akcesoria Green Cell są wręcz stworzone dla osób odbywających regularne podróże służbowe, jak i udających się na beztroski wypoczynek, dlatego idealnie wpisały się w ekosystem naszego e-commerce’u.

Jeśli do tej pory wahaliście się, na co wydać punkty zebrane na Orlenie albo w liniach LOT, produkty Green Cell to praktyczny wybór.

Źródło: informacja prasowa