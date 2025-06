Głośnik Bluetooth w sensownej cenie. Najlepsze alternatywy dla JBL Charge.

Tańsze alternatywy dla JBL Charge

JBL Charge to ikona wśród przenośnych głośników Bluetooth. Jego popularność wynika z przyzwoitego połączenia jakości dźwięku, wytrzymałej konstrukcji i funkcjonalności, takiej jak wbudowany power bank czy wodoszczelność. Jednak cena, która (w zależności od wersji) waha się od ok. 500 do 800 zł, dla wielu osób może być pewną barierą. Na szczęście rynek oferuje wiele tańszych alternatyw. Sprawdźmy, które głośniki Bluetooth w stylu JBL Charge warto wziąć pod uwagę.

Reklama

Oczywiście — poniżej znajdziesz przeredagowaną wersję w stylu neutralnego i rzeczowego blogera technologicznego. Skupiłem się na konkretnych cechach, porównaniach i istotnych różnicach, unikając marketingowych zwrotów i generycznego tonu.

Soundcore Motion+

Soundcore Motion+ to propozycja dla osób szukających brzmieniowo mocnego głośnika w rozsądnej cenie. Urządzenie oferuje 30 W mocy i obsługuje aptX, co może być istotne dla osób korzystających z urządzeń z Androidem. Pasmo przenoszenia – od 50 Hz do 40 kHz – jest nietypowo szerokie jak na tę półkę cenową, co może przełożyć się na bardziej szczegółowe wysokie tony niż u konkurentów. Obudowa spełnia normę IPX7, a więc znosi krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Akumulator starcza na około 12 godzin słuchania, czyli mniej niż w przypadku JBL Charge 6, ale wystarczająco na dzień użytkowania. Do dyspozycji jest też aplikacja z korektorem dźwięku. Można go upolować w cenie od ok. 330 do 450 zł. W tym segmencie to jeden z ciekawszych modeli, jeśli chodzi o balans między jakością dźwięku a ceną.

Manta SPK310

Manta SPK310 wyróżnia się zestawem funkcji niespotykanych często w tym przedziale cenowym. Urządzenie oferuje 180 W maksymalnej mocy, co przekłada się na donośne brzmienie z wyraźnym basem, wspieranym przez technologię Super Bass. Obudowa głośnika posiada klasę odporności IPX5. Mamy więc ochronę przed strumieniem wody z różnych kierunków. Wbudowane podświetlenie LED to dodatkowy bajer, który może się niektórym spodobać. SPK310 obsługuje technologię TWS (True Wireless Stereo), umożliwiającą połączenie dwóch głośników w jeden zestaw stereo. Na pokładzie mamy też funkcję power banku oraz wbudowany mikrofon pozwalający skorzystać ze wsparcia asystenta głosowego. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 9 godzin. Głośnik wyposażono w łączność Bluetooth 5.0 oraz złącza AUX i USB-C, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami. Cena głośnika to ok. 400 zł.

Sony SRS-XB23

XB23 to kompaktowy głośnik od Sony, który stawia na głęboki bas i mobilność. Cylindryczna konstrukcja oraz certyfikat IP67 sprawiają, że dobrze radzi sobie w warunkach outdoorowych – jest odporny na wodę i pył. Zastosowana jednostka X-Balanced Speaker Unit wyróżnia się nietypowym, prostokątnym kształtem membrany, co pozwala uzyskać wyższe ciśnienie akustyczne i ograniczyć zniekształcenia. Dwa pełnozakresowe przetworniki współpracują z bocznymi membranami biernymi, wzmacniając efekt basu – zwłaszcza w trybie Extra Bass. Może pracować zarówno w pionie, jak i poziomie, a tryb stereo można skonfigurować przez aplikację Sony Music Center. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 12 godzin (lub około 10 z włączonym Extra Bass). Wbudowany mikrofon umożliwia też prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym. Funkcja Party Connect pozwala sparować nawet 100 kompatybilnych głośników Sony, tworząc zsynchronizowane nagłośnienie większej przestrzeni. W cenie ok. 400 zł to solidna, ale nieprzesadnie głośna alternatywa dla JBL Charge.

Soundcore Boom 2

Soundcore Boom 2 to głośnik Bluetooth o mocy 80 W, zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących mocnego brzmienia w przenośnej formie. System 2.1 obejmuje subwoofer o mocy 50 W oraz dwa głośniki wysokotonowe (po 15 W każdy), co pozwala na uzyskanie zrównoważonego dźwięku z wyraźnym basem. Urządzenie wyposażono w technologię BassUp 2.0 i coś, co nazwano "inteligentny crossover". Te dwa rozwiązania mają poprawiać jakość niskich tonów i ogólną klarowność dźwięku. Obudowa głośnika spełnia normę IPX7, co oznacza odporność na zanurzenie w wodzie. Co ciekawe, głośnik może unosić się na jej powierzchni, co utrudni jego zatopienie (patrz: słuchanie muzyki w kajaku). Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 24 godzin, a wbudowany power bank umożliwia ładowanie innych urządzeń. Dodatkowo Boom 2 obsługuje technologię PartyCast 2.0, pozwalającą na połączenie ponad 100 kompatybilnych głośników w jeden system audio. Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia dźwięku za pomocą aplikacji Soundcore. W cenie około 400 zł Soundcore Boom 2 oferuje solidne parametry i funkcje, które mogą zainteresować osoby poszukujące alternatywy dla JBL Charge.

JBL Flip 6

Flip 6 to tańszy brat JBL Charge, który może być dobrą opcją dla osób przywiązanych do marki, ale szukających bardziej kompaktowego sprzętu. JBL. Wyposażony w dwudrożny system audio, składający się z owalnego przetwornika niskotonowego, oddzielnego głośnika wysokotonowego oraz dwóch pasywnych radiatorów, oferuje zbalansowany dźwięk z wyraźnym basem i klarownymi wysokimi tonami. Moc wyjściowa wynosi 30 W, a pasmo przenoszenia obejmuje zakres od 63 Hz do 20 kHz. Obudowa głośnika spełnia normę IP67. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 12 godzin. Flip 6 obsługuje technologię PartyBoost, pozwalającą na połączenie wielu kompatybilnych głośników JBL w jeden system audio. Mamy też oczywiście wsparcie aplikacji JBL Portable. Cena to ok. 450 zł.