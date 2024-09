Oto soundcore Space One Pro. Kompaktowe i wygodne słuchawki nauszne

Anker prezentuje swoje najnowsze słuchawki nauszne marki soundcore. Space One Pro składają się do niewielkich rozmiarów i oferują mocne brzmienie.

Soundcore, które należy do Anker, wprowadza na polski rynek słuchawki Space One Pro. Nowy model, oparty na ikonicznym wzornictwie serii Space, łączy doskonałą jakość dźwięku z komfortem użytkowania. Oferuje zaawansowany czterostopniowy system tłumienia hałasu ANC oraz innowacyjną konstrukcję składania, idealną dla podróżujących. Słuchawki Space One Pro charakteryzują się przede wszystkim nową konstrukcją FlexiCurve, która umożliwia ich złożenie do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie i ochronę.

Space One Pro. Nowe słuchawki od soundcore już niebawem w Polsce

Space One Pro wyposażone są w system tłumienia hałasu, które jest najnowocześniejszym rozwiązaniem soundcore, obejmującym m.in. wykrywanie hałasu w czasie rzeczywistym, rozszerzoną konstrukcję komory oraz adaptacyjny algorytm ANC 3.0, co zapewnia optymalne wrażenia dźwiękowe. Przetworniki 40 mm z materiału PEEK gwarantują czysty, zbalansowany dźwięk, a technologia HearID 2.0 pozwala na personalizację ustawień audio. Słuchawki zapewniają również wysoką jakość połączeń głosowych dzięki czterem mikrofonom i algorytmom AI. Funkcja Easy Chat automatycznie pauzuje muzykę podczas rozmowy, a szybkie ładowanie USB-C zapewnia do 40 godzin pracy z ANC. Opcjonalnie, w sprzedaży dostępne będzie również etui podróżne ułatwiające przechowywanie słuchawek.

Kluczowe cechy

Audio

wsparcie dla Hi-Res Wireless oraz Hi-Res Audio

wsparcie dla LDAC

wsparcie dla Dolby Audio

Dodatkowe cechy

Bluetooth 5.3 (zasięg 15 m)

wsparcie dla Google Fast Pair

technologia Soundcore HearID 2.0 (z testem słuchu)

konfigurowalny EQ

wybór trybów ANC

Słuchawki Space One Pro można już zamawiać w przedsprzedaży w promocyjnej cenie 649 zł. Ich regularna cena wynosić będzie 849 zł. Ich premiera oraz pojawienie się w sklepach planowane są na na 1 października 2024 roku. Słuchawki dostępne będą w kolorach Jet Black oraz Cream White. W ofercie partnerów pojawiły się już oferty, w ramach których możecie otrzymać dodatkowe etui ochronne za 1 zł. Akcję prowadzi między innymi sklepie RTV EURO AGD. Etui, poza ofertą promocyjną, w standardowej cenie kosztować będzie 159 zł. Warto więc skorzystać z promocji już teraz.