Tankujesz na Shell? Musisz uważać, zmieniły się zasady promocji!

Na stacjach paliw Shell zmieniły się zasady promocji, w ramach której można taniej tankować lepsze paliwo. Oznacza to, że dotychczasowi klienci muszą zmienić swoje przyzwyczajenia. Co trzeba zrobić teraz, by moc zatankować paliwa Shell V-Power w lepszej cenie? Oto sposób.

Wszyscy zaopatrujący się w paliwo na stacjach należących do holenderskiej sieci Shell doskonale kojarzą pewną promocję. Oferta Wtorki i czwartki z Shell V-Power obowiązywała przez długie kilka lat. W końcu nastał jednak dzień, gdy została zakończona. Stało się to dokładnie wczoraj, czyli 31 sierpnia 2023 roku. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu nie zatankujemy już benzyny Shell V-Power 95 we wtorek i oleju napędowego Shell V-Power Diesel w czwartek w cenie paliw podstawowych.

Mimo zakończenia promocji wciąż istnieje opcja, by tankować wymienione wyżej paliwa taniej. Co bardzo istotne nie tylko we wtorek czy czwartek, ale w każdy dzień tygodnia. Jak to zrobić? Oto warunki nowej oferty.

Chcesz tankować taniej na Shell? Musisz mieć tę kartę

Tym, co uprawnia do skorzystania z nowej promocji na stacjach Shell jest przynależność do programu Shell ClubSmart. Na szczęście wyrobienie karty trwa tylko chwilę i można zrobić to na każdej stacji benzynowej tego koncernu w Polsce. Co dalej? Można tankować taniej, ale pod pewnymi warunkami.

Paliwa Shell V-Power taniej każdego dnia

Uczestnicy programu Shell ClubSmart mogą tankować paliwa Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel taniej o 30 groszy na litrze niezależnie od dnia tygodnia. By skorzystać z promocji należy, podczas płacenia za paliwo, okazać kartę klubowicza. Należy również pamiętać o tym, że obowiązują limity. Podczas jednego tankowania promocja obejmuje pierwszych 60 litrów paliwa, jednak by się na nią załapać musimy zatankować minimum 10 litrów.

Stacja paliw Shell

Co jeśli zatankujemy więcej niż 60 litrów? Otrzymamy maksymalną zniżkę przysługującą na pojedyncze tankowanie, czyli 18 złotych. Na szczęście nie ma ograniczenia w ilości tankowań, także wskazany limit jest stosunkowo łatwy do obejścia.

Do kiedy trwa nowa promocja

Zgodnie z obowiązującym regulaminem paliwa Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel można tankować taniej 0 30 groszy w dniach od 1 września 2023 roku do 31 października 2023 roku. Czy promocja, podobnie jak poprzednia, będzie konsekwentnie przedłużana? Tego, na ten moment, niestety nie wiemy.

30 groszy taniej na litrze paliwa wyróżniającego się bardzo dobrą jakością to dobra promocja. Szkoda jedynie, że wymaga to dodania do naszego fizycznego bądź wirtualnego portfela nowej karty, a zatem również podzielenia się danymi osobowymi z podmiotem przetwarzającym je w celach marketingowych. Kolejnym.