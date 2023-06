Przed nami dwa miesiące wakacji, a co za tym idzie okres wzmożonych wyjazdów i urlopów. Nadal najpopularniejszym i relatywnie najtańszym sposobem dotarcia na miejsce dla rodzin będzie własne auto, ale warto jeszcze obniżyć ten koszt korzystając z wakacyjnych promocji na stacjach.

Tydzień temu dzieliłem się z Wami wynikami corocznego przedwakacyjnego raportu Związku Banków Polskich, traktującego o kosztach wakacyjnych wyjazdów rodaków - Wakacje będą drogie. Zobaczcie ile zapłacimy za noclegi w Polsce, w którym to pokuszono się o wyliczenia tych kosztów z uwzględnieniem aktualnych cen paliw.



Aktualne są one jednak na początek czerwca, a w międzyczasie sieci stacji paliw w Polsce zdążyły już ogłosić promocyjne cen, właśnie na okres wakacyjny. Według danych serwisu Bankier.pl, swoje obniżki cen - według kolejności, ogłosił już nasz czempion narodowy Orlen, ponadto Circle K oraz BP Polska i AMIC Energy. Wczoraj z kolei swoją promocję zapowiedział Shell, a w planach mają to jeszcze Moya oraz MOL Polska.

Jednak, aby skorzystać z niższych cen za paliwo, niż te wyświetlane na panelach informacyjnych, trzeba spełnić określone warunki.

Niższe ceny paliw na wakacje na stacjach Orlen

Na stacjach Orlen skorzystamy z cen niższych o 30 groszy na litrze w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia - to użytkownicy programu lojalnościowego VITAY, a posiadacze Karty Dużej Rodziny zatankują o 40 groszy taniej.



Z obu opcji można skorzystać z poziomu aplikacji mobilnej Orlen Vitay, dostępnej na smartfony z Androidem i iOS. Zniżka dotyczy dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) i obejmuje cztery tankowania w lipcu i cztery w sierpniu z limitem 50 litrów, tak więc łącznie można zaoszczędzić na 400 litrach przez całe wakacje.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN:

W lipcu i sierpniu zaproponujemy klientom ORLENU dodatkową korzyść, która pozwoli na obniżenie kosztów wakacyjnych podróży. Podobnie jak rok temu, zaoferujemy im atrakcyjne rabaty na olej napędowy i benzynę. Ubiegłoroczna akcja cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego podczas tych wakacji zwiększyliśmy aż o 1/3 limit paliwa objętego promocją. Kierowcy będą mogli kupić z rabatem aż 400 litrów paliwa.

Niższe ceny paliw na wakacje na stacjach Circle K

Nieco inaczej wygląda to na stacjach Circle K, obniżone ceny paliw (miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel oraz za zakup LPG SupraGas) o 35 groszy na litrze dostępne będą w każdy weekend wakacji - od piątku do niedzieli.

Chcemy uprzyjemniać Twoje wakacyjne podróże przez całe lato! Dlatego przygotowaliśmy specjalne promocje weekendowe, podczas których od piątku do niedzieli zatankujesz taniej o 35 gr/l! Ze zniżki możesz korzystać wielokrotnie, aż do 23:59 w niedzielę :).



Jakie limity? Nie ma limitów, jeśli chodzi o liczbę tankowań, ale pojedyncze nie mogą być większe niż 85 litrów. Ze zniżki mogą skorzystać wyłącznie posiadacze kart EXTRA, które można otrzymać po zarejestrowaniu się pod tym linkiem.

Niższe ceny paliw na wakacje na stacjach BP Polska

Również sieć stacji BP Polska obniża ceny paliw, ale w tym przypadku dla użytkowników programu lojalnościowego PAYBACK, do którego można się zarejestrować na podlinkowanej stronie.



Podobnie, jak w przypadku Orlenu za litr zapłacimy o 30 groszy mniej, z limitem 50 litrów na tankowanie - również po cztery razy w lipcu i w sierpniu.

Niższe ceny paliw na wakacje na stacjach SHELL

Na stacjach Shell również dostępna jest obniżka cen o 30 groszy na litrze paliwa - Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Uprawnieni do niej są użytkownicy programu lojalnościowego Shell ClubSmart - dostępny z poziomu aplikacji mobilnej na Androida i iOS.

Justyna Goraj, dyrektorka marketingu Mobility w Shell Polska:

Lojalność i jakość to dwa słowa, które przyświecają nam w naszej codziennej działalności. Chcemy doceniać naszych stałych klientów i poprzez dodatkowe atrakcyjne rabaty powiedzieć im „dziękujemy, że jesteście”. Pokazujemy też, że najwyższej jakości paliwa możemy oferować nie tylko we wtorki i w czwartki, ale przez cały tydzień.

Nie ma tu limitów liczby tańszych tankowań, jedynie pojedyncze tankowanie z rabatem obowiązuje przy maksymalnie 60 litrach. Wyłączone z tej promocji będą wspomniane wyżej dni tankowania we wtorki i czwartki, w których to obowiązuje równoległa promocja: „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”.

Taniej będzie też na stacjach AMIC Energy dla posiadaczy kart Amic Club - dokładnie o 35 groszy na litrze z limitem 70 litrów na jedno tankowanie.

